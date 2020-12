Rebecca Reusch: Ermittler nennen plötzlich neuen Verdacht über ihren Schwager

Seit über 20 Monaten wird Rebecca Reusch aus Berlin vermisst.

Am 18. Februar 2019 verschwand die damals 15-Jährige aus dem Haus ihrer älteren Schwester Vivien und deren Mann Florain R.. Seitdem fehlt von Rebecca Reusch jede Spur. Florian R. gilt als Hauptverdächtiger, die Staatsanwaltschaft geht von einem Tötungsdelikt aus. Viele Fragen sind noch offen – aber in einer Sache vermelden die Ermittler nun einen neuen Verdacht.

Rebecca Reusch: Neuer Verdacht zu Schwager Florian R.?

Die Brandenburger Polizei konnte den himbeerfarbenen Renault Twingo von Florian R. und seiner Frau zweimal auf der A12 in Richtung Polen nachweisen: am Tag von Rebeccas Verschwinden um 10.47 Uhr – und einen Tag später um 22.39 Uhr. Die Ermittler sind überzeugt, dass nur R. an diesen Tagen Zugriff auf das Auto gehabt hatte.

+++ Rebecca Reusch vermisst: Neues Detail! Ihre letzte Foto-Nachricht an Freundin gibt neue Rätsel auf +++

R.s Erklärungen für die beiden Fahrten erschienen der Polizei bisher nicht plausibel. Stattdessen kommt bei den Ermittlern eine ganz eigene Theorie auf, wie „RTL“ aus Ermittlerkreisen erfahren haben will.

+++ Rebecca Reusch vermisst: Bislang unbekannte Videos aufgetaucht – sie zeigen die Schülerin kurz vor ihrem Verschwinden +++

Denn Florian R. verlor im besagten Zeitraum seinen Ehering. Der Verdacht: R. verlor den Ring bei der Beseitigung der Leiche und fuhr tags darauf erneut los, um ihn wiederzubeschaffen.

Rebeccas Eltern glauben an R.s Unschuld

Bereits zehn Tage nach Rebeccas Verschwinden wurde Florian R. bereits in U-Haft genommen, kam aber wieder frei. Rebeccas Eltern halten ihn für unschuldig.