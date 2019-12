Rebecca Reusch: Mutter hat weiter Hoffnung – „Möchte mir verbitten, von Leiche zu reden!“

Fast genau zehn Monate ist es her, dass die damals 15-jährige Rebecca Reusch spurlos verschwunden ist. Für ihre Familie ist es jetzt die erste Weihnachtszeit ohne die mittlerweile 16-Jährige. Noch immer ist unklar, warum Rebecca Reusch am Morgen des 18. Februar nicht in der Schule aufgetaucht ist.

Rebecca Reusch: Familie gibt die Hoffnung noch nicht auf

Im Interview mit RTL.de erzählt Mutter Brigitte (52), dass die Weihnachtsvorbereitungen, anders als sonst, sehr knapp ausfallen. Nur die Kerzen des Adventskranzes zünde die Familie dieses Jahr an. Auf mehr habe sie keine Lust.

Noch immer hat die Familie die Hoffnung, dass Rebecca Reusch noch lebt. „Wir haben immer noch Hoffnung. Diesen Schmerz kann ich nicht beschreiben, das ist unerklärlich.“, erzählt die 52-Jährige im Gespräch mit RTL.de.

Brigitte Reusch betont: „Ich möchte mir das verbitten, von einer Leiche zu reden!“

Die Polizei hat zwischenzeitlich den Schwager Florian R. (27) von Rebecca verdächtigt. Bei ihm und ihrer Schwester hat die damals 15-Jährige in der Nacht vor ihrem Verschwinden übernachtet. Von dort aus sollte sie am 18. Februar in die Schule gehen. Dort kam die Jugendliche allerdings niemals an. Die Familie steht hinter dem Schwager und ist sich sicher, dass er nichts mit dem Verschwinden von Rebecca zu tun hatte.

Immer wieder hat die Polizei in Wäldern nach Rebecca Reusch gesucht. Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/ZB

Sämtliche Suchaktionen in den Wäldern Brandenburgs waren vergebens. Die letzte fand im September in einem Waldstück bei Storkow. Die Polizei hatte dort nach der Leiche Rebeccas gesucht. Doch für Mutter Brigitte steht fest, dass ihre Tochter noch am Leben ist. „Ich möchte mir das verbitten, von einer Leiche zu reden“, betont sie gegenüber RTL.de. Die Suchen im Wald seinen für die Familien ein Kraftakt gewesen. Für sie gelte Rebecca nach wie vor für vermisst.

Mehr als 2300 Hinweise sind bei der Polizei eingegangen. Der entscheidende ist noch nicht dabei gewesen. Rebecca Reusch ist weiterhin verschwunden. (lmd)