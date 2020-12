Real: Supermarkt fragt Kunden nach ihren Weihnachts-Menüs – eine Antwort haut die Mitarbeiter aus den Socken

Traditionell oder modern, einfach oder aufwendig? An der Frage, was an Weihnachten auf den Tisch kommt, scheiden sich die Geister. Das weiß auch Real – und hat kurzerhand bei den Kunden selbst nachgefragt.

Schnell wird klar: Den klassische Kartoffelsalat mit Bockwurst essen zwar alle Real-Kunden gern, aber bei dem ein oder anderen darf am Festtag auch ruhig mal etwas anderes kredenzt werden. Doch eine Antwort macht selbst die Real-Mitarbeiter fast sprachlos.

Real: Diese Weihnachtsessen kommen besonders gut an

„Wir nähern uns langsam mit großen Schritten in Richtung Weihnachten“, stellt Real in seinem Facebook-Post zunächst fest. Grund genug also, bei den kulinarischen Vorlieben ganz genau hinzusehen.

Und heraus kommt: Vor allem eine Zutat scheint bei den Real-Kunden in diesem Jahr besonders beliebt zu sein.

+++ Real-Kunde sieht Angebot im Marktplatz und schäumt vor Wut – „Alter, ist das euer verdammter Ernst?“ +++

--------------------------------

Das ist Real:

Die Einzelhandelskette Real gehörte zur Metro AG

In Deutschland gibt es 276 Supermärkte

Die Gesellschaft real GmbH hat ihren Sitz in Düsseldorf, die Zentrale befindet sich in Mönchengladbach

Real wurde 1992 gegründet und entstand aus einer Fusion der Märkte divi, basar, esbella und real-kauf

2006 wurden die 85 verbliebenen Deutschland-Filialen von Walmart übernommen

34.000 Mitarbeiter sind derzeit bei der Kette beschäftigt

--------------------------------

Bei den Real-Kunden steht traditioneller Gänsebraten nicht besonders hoch im Kurs. Foto: imago images / Cavan images

+++ real streicht beliebten Weihnachtsartikel – Kunden bitter enttäuscht +++

Und zwar Fisch! Der landet anscheinend bei besonders vielen Real-Kunden auf dem Teller. Das zeigen diese Weihnachtsmenüs, wegen denen man sich am liebsten selbst bei den Real-Kunden in die gute Stube einladen würde:

„Bei uns gibt es wie jedes Jahr Fisch, so wie es sich gehört“

„Wie jedes Jahr ein Fünf-Gänge-Menü. Kräuter-Rahmsüppchen mit Stremellachs, Stern trifft Fisch, Feldsalat an Räucherforelle, Zanderfilet mit Spekulatiuskruste, Wintergemüse und Kartoffeln, Baileys-Creme.“

„Eine Gans, die wir beim Bauern um die Ecke vorbestellt haben. Dazu gibt es Rotkohl und Klöße.“

„Kartoffelsalat und Würstchen, das ist bei uns schon Tradition.“

„Kartoffelsalat mit Lachs.“

„Vom Schwiegerpapa zubereitetes Sauerkraut (um die Schwarte vom Speck darf sich gekloppt werden) mit Bockwurst / Krakauer und Baguette“

„Ich werde es wahrscheinlich einfach halten: Hack-Feta-Auflauf. Das reicht dann auch für den nächsten Tag.“

„Pfannkuchen!“

„Lecker Kasselerbraten mit Klößen und Rotkohl an Heiligabend. Und an den Weihnachtsfeiertagen gibt es Ente mit Klößen und Rotkohl. Macht mir zwar viel Arbeit, aber man möchte der Familie ja etwas bieten“

--------------------------------

Mehr Themen:

real: Kunde will Gemüse kaufen – und ist außer sich vor Wut „Was denkt man sich?“

Edeka stellt Kunden bei Weihnachts-Gebäck vor die Wahl: „Lasst es einfach raus“ – dann hagelt es Kritik

Aldi: Kunden-Appell vor Weihnachten – Discounter mit wichtiger Botschaft

--------------------------------

Bei der Auflistung dieser kulinarischen Köstlichkeiten läuft einem förmlich das Wasser im Munde zusammen!

Dieses Weihnachtsmenü überrascht selbst Real

Doch ein Kunde haut dann selbst Real mit seinem „Festtagsschmaus“ aus den Socken, denn auf dem Tisch landen bei ihm entweder „Gyros mit Pommes oder McDrive“, schreibt er.

„Das ist mal was anderes“, kommentiert ein Real-Mitarbeiter. Über Geschmack lässt sich eben nicht streiten... (vh)