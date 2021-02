Real in NRW: Jetzt ist es offiziell – so geht es mit den Supermärkten weiter

Endlich haben die Kunden Gewissheit: In vielen Städten in NRW und darüber hinaus wurde lange gerätselt, welche Supermarkt-Kette die Real-Filialen übernehmen wird.

Jetzt gibt es laut der „Lebensmittelzeitung“ Klarheit, welcher Einzelhändler weitere Real-Filialen in NRW und weiteren Bundesländern übernehmen wird.

Real-Märkte in NRW: Diese Märkte tragen bald ein neues Logo

Laut des Berichts wird Globus 16 ehemalige Real-Filialen übernehmen. Erste Arbeiten sollen bereits Ende April beginnen – vor allem in NRW und dem Saarland.

Schon am 15. April geht es demnach in Krefeld (NRW) los. Auch in der ehemaligen Braunschweiger Real-Filiale starten die Arbeiten in diesem Monat. Der erste Tag, an dem Ware über die neuen Globus-Kassen wandern, soll dort der 10. Mai sein.

In vielen Städten in NRW kaufen die Kunden bald bei Globus statt bei Real. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Michael Schöne

Das ist Real:

Die Einzelhandelskette Real gehörte zur Metro AG

In Deutschland gab es zuletzt 276 Supermärkte

Die Gesellschaft real GmbH hat ihren Sitz in Düsseldorf, die Zentrale befindet sich in Mönchengladbach

Real wurde 1992 gegründet und entstand aus einer Fusion der Märkte divi, basar, esbella und real-kauf

2006 wurden die 85 verbliebenen Deutschland-Filialen von Walmart übernommen

2021 werden mehrere Filialen in Deutschland geschlossen

16 Real-Filialen werden zu Globus. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Sven Simon

Weiter geht es im Juli mit der Filiale in Essen. Im Herbst bekommen die Standorte in Wittlich und Siegen die neue Globus-Beflaggung. 2022 folgen die weiteren neuen Standorte:

Bedburg

Bochum-Riemke

Castrop-Rauxel

Dortmund-Aplerbeck

Duisburg

Hamburg-Lurup

Mannheim-Vogelstang

Rostock-Lambrechtshagen

Saarbrücken-Dudweiler

Schwentinenthal-Raisdorf,

Futurestore von Real in Tönisvorst

Bis alle Globus-Filialen an den Start gehen, wird noch ein wenig Zeit vergehen. Im Mai 2022 soll die Übernahme abgeschlossen sein.

Möglicherweise ist mit diesen 16 Märkten noch nicht Schluss. Laut des Berichts werden Gespräche für die Übernahme weiterer Real-Filialen geführt.

So könnte Globus am Ende insgesamt 24 statt der derzeit geplanten 16 Real-Märkte mit seinem Logo beflaggen. Das entspricht der Anzahl an Geschäften, die das Bundeskartellamt zur Übernahme gestattet hatte.

Globus und Real haben sich gegenüber der „Lebensmittelzeitung“ nicht äußern wollen. (vh)