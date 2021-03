real: Änderung im Online-Geschäft! Darauf müssen sich Kunden bald einstellen

Haltbare Lebensmittel, Drogerie- und Elektronikartikel, Gartenmöbel: Bisher können real-Kunden diverse Artikel im Online-Shop der Supermarktkette kaufen. Doch jetzt gibt es eine Änderung im Online-Geschäft!

Worauf müssen sich Kunden bald einstellen?

real: Online-Geschäft bringt Änderung für Kunden

Bereits jetzt müssen sich real-Kunden an eine neue Farbe gewöhnen: Statt rot dominiert künftig eine Aufschrift in blauer Farbe die Website des Supermarktes. Zudem werden aus vier Buchstaben acht Buchstaben – der Grund: Kaufland steigt offiziell in den Online-Handel von real ein.

Seit dem 1. März ist Kaufland auf dem bisherigen Online-Marktplatz von real erstmalig als neuer Betreiber sichtbar. Mitte April wird der Marktplatz dann vollständig auf kaufland.de integriert sein.

------------------------------------

Das ist Real:

Die Einzelhandelskette Real gehörte zur Metro AG

In Deutschland gab es zuletzt 276 Supermärkte

Die Gesellschaft real GmbH hat ihren Sitz in Düsseldorf, die Zentrale befindet sich in Mönchengladbach

Real wurde 1992 gegründet und entstand aus einer Fusion der Märkte divi, basar, esbella und real-kauf

2006 wurden die 85 verbliebenen Deutschland-Filialen von Walmart übernommen

2021 werden mehrere Filialen in Deutschland geschlossen

-------------------------------------

„Die Integration auf kaufland.de ist für uns der Startschuss, um unsere Kunden des stationären Handels für die Angebote unseres Marktplatzes zu begeistern und - andersherum - unsere Marktplatz-Kunden für die Angebote unserer Kaufland-Märkte. Beide Welten werden sich ergänzen und damit einen echten Mehrwert für alle Kunden schaffen“, erklärt Rolf Schumann, Vorstand Digitalisierung der Schwarz Gruppe.

real wird von Kaufland übernommen. (Symbolbild) Foto: Gero Helm / FUNKE Foto Services

Im Oktober 2020 hatte die Schwarz Gruppe den Online-Marktplatz real.de von der SCP Group übernommen. Ende Dezember gab Bundeskartellamt schließlich 92 real-Märkte zur Übernahme durch Kaufland frei.

real weicht Kaufland

Ab Mitte April können Kunden dann schneller zwischen den Angeboten des stationären und des Online-Handels wechseln.

------------------------------------

------------------------------------

Händler profitieren von der größeren Reichweite der Kaufland-Webseite, durch die sie neue Kundengruppen erschließen können. „Als nächsten Schritt planen wir den Ausbau der Kunden- und Händlerservices“, so Schumann. (dpa, nk)