Real ruft Fleisch zurück: Achtung! Es könnte lebensbedrohlich sein

Kurz nach den Feiertagen könnte diese Nachricht ein Schock für viele sein. Ein Fleischhersteller ruft seine Ware zurück, die zuvor bei Real verkauft wurde.

In Deutschland gehört es zu einem beliebten Gericht an Weihnachten - Lammkotelett. Dieses wurde in großen Mengen bei Real verkauft. Nun wurde eine Rückrufaktion gestartet.

Real: Zulieferer entdeckt Bakterien im Fleisch

Das tiefgefrorene Lammkotelett aus Neuseeland von der Marke Ashley wurde deutschlandweit in den entsprechenden Real-Filialen verkauft. Allerdings meldet der Fleischproduzent Alexander Eyckeler GmbH, dass dieses Produkt mit Bakterien des EHEC Virus belastet sei. In der 0,5-Kilo-Packung befinden sich demnach sogenannte Enterohämorrhagische Escherichia coli Erreger.

--------------------------------

Das ist Real:

Die Einzelhandelskette Real gehörte zur Metro AG

In Deutschland gibt es 276 Supermärkte

Die Gesellschaft real GmbH hat ihren Sitz in Düsseldorf, die Zentrale befindet sich in Mönchengladbach

Real wurde 1992 gegründet und entstand aus einer Fusion der Märkte divi, basar, esbella und real-kauf

2006 wurden die 85 verbliebenen Deutschland-Filialen von Walmart übernommen

34.000 Mitarbeiter sind derzeit bei der Kette beschäftigt

--------------------------------

Symptome dieser Krankheit sind zum einen Durchfall und Magenkrämpfe. In besonders schlimmen Fällen kann es bei Menschen mit einem schwachen Immunsystem sogar zu einem Nierenversagen kommen.

Betroffene Kunden des Tiefkühlproduktes müssen nun auf die Symptome des EHEC-Erreger achten. (Symbolbild) Foto: imago images / Panthermedia

So sollen sich die betroffenen schnellstmöglich mit einem Arzt in Verbindung setzen, wenn sie entsprechende Symptome bemerken.

+++ Real: Supermarkt fragt Kunden nach ihren Weihnachts-Menüs – eine Antwort haut die Mitarbeiter aus den Socken +++

Real-Rückruf: Das müssen betroffene Kunden beachten

Wie das Unternehmen mitteilte, würde allerdings eine ausreichende Erhitzung des Fleischs den Erreger abtöten, berichtet „T-Online“.

Dieses Produkt wird zurückgerufen:

Produkt: "Lamm-Kotelett geschnitten tiefgefroren, Ashley, Ursprung Neuseeland"

prepared for Alliance Group Limited New Zealand

Packungsgröße: ca. 0,5 kg

Mindesthaltbarkeitsdatum: 30.01.2022

30.01.2022 Chargennummer: Lot# 50 9051

Barcode: 281939

Dennoch haben die betroffenen Real-Kunden die Möglichkeit das Lammfleisch auch ohne den Kassenbon preislich erstattet zu bekommen.