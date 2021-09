Die Supermarkt-Kette Real wird es in ihrer alten Form nicht mehr geben. Sie wird zerschlagen!

Immer mehr Filialen des ehemaligen Handelsriesen werden geschlossen oder gehen in die Hände anderer Supermarkt-Ketten.

Jetzt ist bei acht weiteren ehemaligen Real-Märkten klar, wie es mit ihnen weitergeht.

Real: Noch mehr Filialen müssen schließen – diese Standorte sind betroffen! (Symbolbild). Foto: imago/Daniel Schäfer

Real: Weitere Standorte ohne Nachfolger

Immer mehr Realmärkte müssen schließen. Das ist für die Beschäftigten und Kunden eine bittere Nachricht. An vielen Orten ziehen aber bereits neue Mieter ein: Edeka, Kaufland und auch Rewe suchen sich die besten Stücke vom Kuchen heraus. Doch nicht jeder Standort kann davon profitieren.

So sind nun acht weitere Standorte in Bayern, Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen betroffen. Eine direkte Nachnutzung wird es erst einmal nicht geben – für einige gibt es aber noch Hoffnung.

Betroffen sind in Bayern die Filialen in Amberg, Pfarrkirchen und Bayreuth, in Baden-Württemberg in Tuttlingen, Tübingen, Sinzheim und Wieden und in NRW in Hemer.

Real: Jetzt ist klar, wie es mit acht weiteren Filialen weitergeht. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Michael Gstettenbauer

Für sechs Filialen soll es allerdings doch noch einen kleinen Hoffnungsschimmer geben, heißt es in einem Audiobeitrag der Lebensmittelzeitung. Für Hemer und Pfarrkirchen sieht es allerdings düster aus. Bis Juni 2022 sollen dort die Standorte geschlossen werden.

Real: Bundeskartellamt muss entscheiden

Wer die restlichen sechs Filialen übernehmen wird, ist allerdings noch unklar. Damit steigt die Zahl der geschlossenen Filialen mittlerweile auf insgesamt 38.

Die von der jetzigen Schließung bedrohten Filialen

Amberg

Bayreuth

Hemer

Pfarrkirchen

Sinzheim

Tübingen

Tuttlingen

Wieden

Nach einer wirtschaftlich sehr schwierigen Phase hatte sich die Metro-Gruppe zum Verkauf der Märkte entschieden. Der russische Investor SCP kaufte das angeschlagene Unternehmen, um es zu zerschlagen und die einzelnen Märkte gewinnbringend weiterzuverkaufen.

Momentan zanken sich vor allem Edeka und Kaufland um die Märkte, kleinere Player sind Rewe und Globus.

Real: Weitere Filialen vor der Schließung - um diese Standorte geht es (Symbolbild). Foto: imago/Mauersberger

Der Grund für die langen Verhandlungen über die Standorte liegt auch darin begründet, dass das Bundeskartellamt dem Verkauf jedes einzelnen Marktes zustimmen muss. So will der Gesetzgeber verhindern, dass es zu einer Marktmacht eines Anbieters an einem Standort kommt.

