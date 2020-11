real: Kunden stöbern zwischen Weihnachtsartikeln – plötzlich bemerken sie DAS

An diese Änderung müssen sich Kunden von Real in diesem Jahr gewöhnen – und das vor Weihnachten.

Die Adventszeit naht, Supermarktketten wie real, Lidl, Rewe oder Netto planen bereits eifrig, damit auch alles zur Vorweihnachtszeit für Kunden fertig ist.

Doch nun wunderten sich Kundinnen über eine große Änderung bei real.

Real: Supermarkt mit großer Änderung

So langsam geht das Kaufen und Verpacken von Geschenken wieder los. Denn der erste Advent rückt immer näher. Doch in diesem Jahr gibt es eine drastische Änderung bei dem Lebensmitteleinzelhändler. Eine Kundin stellt dem Unternehmen per Facebook nun die Frage nach dem ganz besonderen Countdown der Vorweihnachtszeit.

„Ich frage für eine Bekannte, wann es die Adventskalender geben soll, wie Beauty oder Schokolade, wo ‚real’ draufsteht“, schreibt sie auf die Social Media-Seite des Händlers. Und auch eine zweite Kundin kann es gar nicht abwarten, den heißbegehrten Kalender zu bestellen. Doch real antwortet mit unerwarteten Neuigkeiten.

Real: Keine Adventskalender in diesem Jahr

Auf die Kalender des Lebensmitteleinzelhändlers „real“ müssen die Kunden leider dieses Jahr verzichten. (Symbolbild) Foto: picture alliance / Lucas Bäuml

„Hallo Real-Team. Ich hätte eine Frage. Wie jedes Jahr wollte ich auch dieses Jahr wieder die Adventskalender von Euch kaufen. Alle anderen sind schon im Laden erhältlich nur leider der von ‚Real’ noch nicht. Kommt der noch oder muss ich dieses Jahr darauf verzichten?“, schreibt eine andere Nutzerin.

Doch beide Kundinnen erhalten die gleiche Antwort. Während das Real-Team auf die erste Frage antwortet: „Es tut uns leid, dieses Jahr gibt es leider keinen Kosmetik-Adventskalender und auch keine Adventsbar von real“, erhält die zweite Kundin folgenden Kommentar unter ihrem Post: „Leider wird es den Kalender für Sie und Ihn dieses Jahr nicht geben.“

Die Enttäuschung der Kundinnen ist groß. „Das ist schade,“ antwortet die eine. Dieses Jahr müssen scheinbar beide auf ein anderes Sortiment zurückgreifen.

