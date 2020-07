Rauchen: Umfrage-Hammer! Immer mehr Jugendliche ...

Die meisten Menschen fangen im Teenie-Alter mit dem Rauchen an. (Symbolbild)

Paffen, Knarzen, Smoken – dies sind nur drei der endlosen Möglichkeiten an Wörtern, die für das Rauchen einer Zigarette stehen. Was als Jugendlicher meist als cool gilt, ist einfach nur schädlich. Denn Rauchen kann tödlich sein, so steht es auch auf den Zigaretten-Schachteln. Jetzt kam aber nach einer Raucher-Umfrage etwas Erstaunliches heraus.

Wenn die Hände nach Tabak riechen und der Atem nach Qualm, weiß der Gegenüber: Der hat sich gerade eine Kippe geraucht. Seit 1850 werden Zigaretten in Fabriken hergestellt und wurden weltweit beliebt.

Rauchen: Umfrage-Hammer!

Doch das scheint sich zu ändern. Eine Studie der der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung hat herausgefunden, dass immer mehr Jugendliche und junge Erwachsene auf den Glimmstängel verzichten.

Rauchen einer Zigarette wird immer uncooler. Die meisten greifen deshalb zur E-Zigarette. (Symbolbild) Foto: imago images / Ralph Peters

Seit 1973 existiert diese Umfrage. Vom April bis Juni 2019 wurden insgesamt 7000 Menschen zwischen 12 und 25 zu ihrem Rauch-Verhalten befragt.

------

Rauchen in Zahlen:

121.000 Menschen starben 2019 an Folgen von Rauchen

Das macht 13,5 Prozent der Todesfälle in Deutschland aus

Die Zahlen sind rückläufig: 2009 gab es 107.000 Todesfälle

Rauchen ist der Hauptrisikofaktor für Lungenkrebs

Vier von fünf Lungenkrebs-Tode kamen durchs Rauchen

Seit den 60er Jahren ist Lungenkrebs die häufigste Todesursache bei Männern

------

Die aktuellen Werte sind so niedrig wie noch nie. Nur 5,6 Prozent der Jugendlichen zwischen 12 und 17 rauchen. Bei den 18- bis 25-Jährigen sind es aber noch 21,2 Prozent.

Erfreulich: 83 Prozent sollen laut der Studie noch nie geraucht haben.

Statt Tabak lieber Cannabis?

Es wurde auch nach dem Konsum von Alkohol gefragt. 63,4 Prozent der 12- bis 17-Jährigen haben schon einmal etwas getrunken. Ganze neun Prozent trinken sogar regelmäßig, mindestens einmal pro Woche.

Auch spielen Drogen eine Rolle bei jungen Erwachsenen. Fast die Hälfte der Menschen zwischen 18 und 25 Jahren hat schon einmal Cannabis probiert – 46,4 Prozent. Von anderen chemischen Drogen lassen die Jugendlichen erfreulicherweise die Finger. Weniger als ein Prozent nehmen die harten Drogen zu sich. (ldi)