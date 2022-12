Primark in Deutschland vor dem Aus: Dieser Bericht hat es in sich

Der Modekette Primark droht in Deutschland ein bitteres Ende. Schon lange stampft das Unternehmen hierzulande immer mehr Filialen ein. Dabei war die Billig-Mode der irischen Firma bisher äußerst beliebt.

Vor allem junge Menschen profitierten von den besonders günstigen Preisen der sogenannten Fast-Fashion und deckten sich großzügig damit ein. Doch das war einmal, wie ein erschreckender Bericht über Primark nun offenlegt.

Primark am Ende? Diese Zahlen sprechen für sich

Laut eines Berichts der „WirtschaftsWoche“ steht es gar nicht gut um die irische Billig-Modekette. Das ist schon absehbar an den sinkenden Umsätzen. Allerdings sind die schon seit einiger Zeit im Sinkflug. 2019 erwirtschaftete das Unternehmen noch satte 926 Millionen Euro. Drei Jahre später waren es nur noch 380 Millionen. Das entspricht einem Minus von fast 59 Prozent!

Dieser Trend dürfte sich auch in diesem Jahr fortgesetzt haben, allerdings liegen die Abschlusszahlen von 2022 noch nicht vor. Es ist jedoch ein erschreckendes Ergebnis. Könnte das an der vorschnellen Expansion von Mutterkonzern ABF liegen? Ein Ex-Mitarbeiter ist sich da sicher, wie er gegenüber der „WirtschaftsWoche“ auspackt. „ABF hat, geblendet von den Anfängen, den deutschen Markt überschätzt.“

Zu viel Wachstum und zu schnell habe man große Filialen gleich in mehreren Städten hochgezogen und dadurch ein Überangebot geschaffen. „Damit wich der Konzern signifikant von der Strategie ab, die er in anderen Ländern verfolgte.“

Immer mehr Standorte machen dicht

In anderen Ländern sind die Umsätze deutlich höher. Zusätzlich macht nun auch die Energiekrise dem Unternehmen zu schaffen – gepaart mit den hohen Mieten in attraktiven Innenstadtlagen. Dass nun auch die Kundschaft wegbleibt, ist katastrophal. Ohne Online-Shop kann Primark nicht einmal in diesem Bereich Kunden akquirieren.

Somit fällt nun eine Filiale nach der anderen mit Auslauf der Pachtverträge wie Anfang des Jahres in Berlin und Weiterstadt. ABF will nun auch noch 240 Millionen Euro in Deutschland von der Steuer abschreiben, um den Wert der jeweiligen Wirtschaftsgüter bei der Ermittlung des Firmeneinkommens zu mindern. Gleichzeitig soll die Einführung eines „Click & Collect“-Prinzips Erfolg bringen und eine Neuausrichtung das Geschäft in Deutschland „nachhaltig profitabel“ machen.

Die „WirtschaftsWoche“ geht dennoch davon aus, dass Primark weitere Filialen schließen wird. Damit trifft die Modekette das, was bereits H&M und C&A erreicht hat: das Filialensterben.