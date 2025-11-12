Butter, Eier, Kaffee: Der extreme Preisanstieg bei Rewe, Edeka und Aldi ist kein Hirngespinst

Auf dem Papier ist die Inflation in Deutschland wieder auf einem moderaten Level. Im Oktober 2025 lag der Preisanstieg bei 2,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat. Auch in den Monaten davor pendelte sich die Inflation bei rund zwei Prozent ein. Das ist ein Wert, den Volkswirtschaftler als erwünscht ansehen. Doch gefühlt ist die Lage eine andere.

Besonders in Supermärkten wie Rewe, Edeka oder Aldi, in Bäckereien oder Restaurants klagen viele Konsumentinnen und Konsumenten über heftige Preisanstiege, die immer noch nicht verdaut wurden. Lebensmittel sind deutlich teurer geworden in Deutschland.

Wocheneinkauf bei Rewe, Edeka und Aldi deutlich teurer

Das ist nicht nur eine Einbildung. Vor allem die Inflationskrise nach Ausbruch des Ukraine-Krieges hatte starke Auswirkungen. Im Vergleich zum Ende 2019 zahlen heutzutage wir 37 Prozent mehr für Lebensmittel.

Das ergibt eine Auswertung der Europäischen Zentralbank. Der Anstieg der Lebensmittelpreise fiel damit höher aus als beispielsweise in Frankreich (27 Prozent) oder Italien (28 Prozent), Griechenland (30 Prozent) oder Spanien (34 Prozent).

+++ Lesenswert; Inflation bei Rewe, Kaufland & Co.: Jetzt müssen Kunden draufzahlen +++

Beim Wocheneinkauf bei Rewe, Edeka oder Aldi fällt besonders auf, dass die Preise bestimmter Lebensmittel regelrecht explodiert sind. Laut der Europäischen Zentralbank stieg der Preis für Butter seit 2015 um 184 Prozent! Auch die Inflation bei Eiern (165 Prozent), Frischmilch (155 Prozent) oder Kaffee, Tee und Kakao (154 Prozent) ist gravierend ausgefallen in den vergangenen zehn Jahren.

Weitere Nachrichten für dich:

Preisanstiege bei Lebensmittel – weniger Kaufkraft keine Einbildung

Da die Löhne und Gehälter sich nicht in gleicher Weise nach oben bewegten, sank die Kaufkraft. Die Supermarkt-Kunden müssen einen größeren Anteil ihres Netto-Einkommens für Lebensmittel ausgeben. Das fällt vor allem Menschen auf, die eine kleine Rente oder wenig Gehalt beziehen und deshalb achtsamer mit ihren Ausgaben umgehen müssen.