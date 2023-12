Prag: Schüsse an Uni – mindestens 10 Tote ++ Video zeigt panisch flüchtende Passanten ++ Polizei erschießt Täter

An einer Hochschule in Prag, der Hauptstadt Tschechiens, sollen am Donnerstag (21. Dezember) mehrere Schüsse gefallen sein. Wie die Polizei vor Ort mitteilt, gibt es mindestens zehn Tote und weitere Dutzend Verletzte. Genauere Zahlen können zur aktuellen Stunde noch nicht bekanntgegeben werden.

Der Schütze soll an der Philosophischen Fakultät der Karls-Universität am Jana-Palacha-Platz – nur wenige Hundert Meter von der bekannten Karlsbrücke – um sich geschossen haben.

Prag: Schüsse an Uni – Menschen flüchten in Panik

Die Polizei ist mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort und ruft den Menschen zu, das Gebäude sowie den Platz sofort zu verlassen. Auch Anwohner sollten in ihren Häusern bleiben. Ein Video auf Twitter zeigt panische Menschen, die den Platz so schnell wie möglich verlassen wollen.

Sie hetzte von der Karlsbrücke die Treppen herunter. Gleich nebenan ist der Weihnachtsmarkt aufgebaut. Andere – Studenten und Mitarbeiter – verbarrikadierten sich in der Universität und naheliegenden.

Manche retteten sich an gefährliche Orte.

Sie sollen nun aus dem Gebäude evakuiert werden. Rettungswagen sind unterwegs.

Polizei eliminiert Schützen

Auf Fotos soll zu sehen sein, wie ein Student die Fakultät mit erhobenen Armen verlässt. Das könnte bedeuteten, dass der mutmaßliche Täter eventuell schon gefasst ist. Er soll zuletzt auf dem Dach der Universität gesichtet worden sein. Auch von einer Explosion war die Rede.

Jetzt teilt die Polizei über „X“ (vormals Twitter) mit, dass sie den Schützen eliminiert habe. Innenminister Vit Rakusan gab deshalb bereits Entwarnung, da es keine Hinweise auf einen zweiten Schützen gäbe. Die Evakuierung des Gebäudes laufe weiter. Mittlerweile hat die Polizei erste Tote und Dutzende Verletzte bestätigt. (mit dpa)

Wir berichten weiter.