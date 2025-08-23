Postbank-Kunden haben nur noch bis Ende September Zeit zu handeln – sonst wird es deutlich teurer

„Wichtige Änderungen für Ihr Postbank Girokonto“ – diese Nachricht haben in den letzten Wochen rund fünf Millionen Kunden in ihrem Postfach gefunden. Darin geht es um wichtige Änderungen, die alle Kunden betreffen. Wer nicht schnell handelt, dem kann sie teuer zu stehen kommen.

Die Postbank stellt Millionen Konten um. Dabei verändert die Bank die Konditionen der Kontomodelle, die bisher nur für Neukunden galten. Ein Modell wird sogar komplett gestrichen. Wenn du nicht schnell handelst, könnte es teuer für dich werden.

Postbank-Kunden müssen schnell handeln

Kunden, die bislang das „Postbank Giro direkt“ nutzten, werden ab dem 1. Oktober nach ihrer Zustimmung auf das teurere „Giro plus“ umgestellt. Statt den vorab 1,99 Euro im Monat zahlen Kunden in Zukunft 5,90 Euro bei einem Geldeingang ab 1.000 Euro. Bei einem Geldeingang unter 1.000 Euro sind es sogar 6,90 Euro! Dazu kommen neue Gebühren für Filialservices, wie „Ruhr 24“ erklärt.

Dein Newsletter mit spannenden Verbraucher-Themen Clever gespart & gut informiert

News zu Einkaufen, Reisen, Geld

Experten-Tipps von Ron Perduss

Einmal pro Woche per Mail Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Als Ersatz für das „Giro direkt“ führt die Postbank das „Giro Pur“ ein. Es ist ab 900 Euro Geldeingang kostenlos nutzbar – jedoch ausschließlich digital. Kunden, die unter 900 Euro im Monat einzahlen (mit Ausnahme von Schülern, Studenten und Azubis), müssen 5,90 Euro Gebühr zahlen.

Das sollten Kunden nun tun

Wer Kunde bei der Postbank ist, sollte jetzt unbedingt die aktuellen Kontomodelle vergleichen und herausfinden, welche Option die beste für ihn ist. Wenn du zum günstigeren Tarif wechseln möchtest, kannst du das im Online-Banking-Menü unter „Services“ – „Kontomodell wechseln“, „Angaben prüfen“, „Auftrag digital freigeben“ tun. Wer digital nicht versiert ist, sollte schnellstmöglich einen Termin in seinem Beratungscenter ausmachen oder dort anrufen. Die Mitarbeiter können dir erklären, was die Umstellung für dich konkret bedeutet.

Aber Achtung: Betrüger nutzen Kommunikationslücken in Zeiten der Umstellung gerne aus, um an dein Geld zu kommen. Schiebe verdächtige E-Mails sofort in deinen Spam-Ordner und greife nur direkt über die App oder die Website auf dein Konto zu!

Mehr Nachrichten:

Wer bis zum 30. September 2025 seine Zustimmung gibt, dessen Konto wird ab dem 1. Oktober 2025 mit den neuen Konditionen weitergeführt. Aber keine Sorge: „Focus“ hat erfahren, dass Kunden, die nicht zustimmen, einfach die alten Konditionen behalten. Insbesondere für ältere Kunden kann Abwarten demnach die bessere Option sein.