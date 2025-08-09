Postbank-Kontomodell gestrichen – Kunden müssen jetzt draufzahlen

Im Oktober stellt die Postbank ihre Kontomodelle um. Ein neues kommt hinzu, dafür fällt ein anderes weg. Die Änderungen birgt Vorteile und Chancen – doch nicht nur. Für manche Kunden wird es auch teurer und unkomfortabel.

Die wichtigsten Änderungen bei den Postbank-Kontomodellen haben wir dir hier zusammengefasst.

Postbank: Wechsel zu „Giro plus“ birgt Mehrkosten

Die Postbank informiert bereits seit einigen Wochen die betroffenen Kunden über die Änderungen. Bislang galten diese nur für Neukunden – sie müssen mit einem neuen Einsteigerkonto vorliebnehmen und zahlen mitunter höhere Beiträge als Bestandskunden – nun wirbt die Bank auch um die Zustimmung ihrer Stammkunden zum Kontomodell-Wechsel.

„Postbank Giro plus“ und „Giro Extra Plus” kommen nun mit neuen Features wie zusätzlichen virtuellen Unterkonten und einer erweiterten Vorteilswelt mit noch mehr Gutscheinen daher. Allerdings sind die Gebühren teilweise höher. Und auch beim neuen Einsteigermodell „Giro pur“ warten Mehrkosten.

„Giro pur“ statt „Postbank Giro direkt“

Bei „Giro plus“ liegen die Kontoführungsgebühren bei einem Geldeingang unter 1.000 Euro höher (6,90 Euro statt 5,90 Euro) und auch die Bargeldaus- und Einzahlung am Schalter ist nicht länger kostenlos, sondern werden nun 2 Euro dafür berechnet. Auch die zweite Debitkarte kostet jetzt und zwar gleich 6 Euro pro Jahr. Überweisung per Telefon-Banking und Beleg kosten 10 Cent mehr, Kontoauszüge werden nur noch digital bereitgestellt und der Service Girobriefumschläge wurde eingestellt.

Beim neuen Einstiegsmodell „Giro pur“ werden die Kontoführungsgebühren im Vergleich ebenfalls teurer und betragen bei einem Geldeingang unter 900 Euro 5,90 Euro statt bisher 1,90 Euro. Neben dem Kostenfaktor ist eine weitere Änderung ebenfalls nicht zu unterschätzen: „Die Auswertung der Transaktionsdaten und die auch darauf basierende werbliche Ansprache durch die Bank auf Angebote von Bank und Partnern sind Vertragsbestandteile.“ Kunden zahlen also zusätzlich mit ihren persönlichen Daten.

Postbank verrät es erst bei Nachfrage

Kunden sollten die neuen Modelle mit ihren alten also genau vergleich und überlegen, ob sich ein Wechsel lohnt oder nicht. Die Bank wirbt aktuell mit einer Frist bis zum 30. September, um die Kunden ab dem 1. Oktober in die neuen Konditionen zu überführen. Allerdings hat „Focus Online“ vom Kreditinstitut selbst erfahren, dass es auch noch eine dritte Option gibt: gar nichts tun. Richtig. Denn wer der Vertragsänderung nicht zustimmt, kann sein Konto zu den bestehenden Konditionen weiterführen. Es handelt sich hierbei lediglich um ein Angebot.