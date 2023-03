Postbank: Millionen Kunden können kein Geld mehr abheben – das steckt dahinter

Bittere Pille für alle Postbank-Kunden! Wer sein Geld bei dem Unternehmen gelagert hat, muss sich schon bald mit einer Änderung zufrieden geben. Für eine Weile wird es Postbank-Kunden nicht wie gewohnt möglich sein, Geld am Automaten abzuheben. Auch Transaktionen über das Online-Banking fallen erstmal weg.

Postbank-Kunden müssen auf fast alle Services verzichten!

Postbank-Kunden sollten vorsorgen, denn Ende dieser Woche können sie kein Bargeld mehr an den Automaten ihrer Bank abholen. Genauer gesagt sind die Bankautomaten des Unternehmens von Freitag (31. März 2023) um 17 Uhr bis Montag (3. April) bis 9 Uhr nicht in Betrieb, genauso wenig wie SB-Terminals.

Auch an Schaltern der Postbank-Filialen bekommen Kunden in dieser Zeit kein Geld, nur Postdienstleistungen sind in den entsprechenden Häusern möglich. Auch das Telefon- und Online-Banking fallen in dem genannten Zeitraum für Kunden aus. Die Postbank App sowie das Online-Banking & Brokerage sowie die Finanzassistent App sind sogar bis Montag um 14 Uhr nicht nutzbar.

Grund für den großangelegten Service-Ausfall ist ein kompletter Umzug der Postbank-IT, der auch die Systemeinstellungen betrifft, wie das Unternehmen auf einer Info-Seite mitteilt.

Kunden haben DIESE Alternativen

Kunden sollten sich deshalb auf den Umzug vorbereiten, zum Beispiel wichtige (Quartals-)Überweisungen möglichst bis zum 28. März abwickeln, damit diese noch rechtzeitig bearbeitet werden können. Sollten Postbank-Kunden vom 31. März bis zum 3. April Bargeld benötigen, gibt es einige Alternativen zu den herkömmlichen Postbank-Automaten.

So können Kunden an allen Automaten der „Cash Group“ kostenlos Geld abheben – dazu gehören unter anderem die Deutsche Bank, die Commerzbank und die HypoVereinsbank. Auch an Tankstellen (zum Beispiel Shell) oder an Kassen im Einzelhandel ist die Abbuchung von Bargeld beim Bezahlvorgang möglich.