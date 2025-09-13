Postbank zieht gnadenlos durch – Kunden spüren es schon jetzt

In Zeiten des digitalen Fortschritts und veränderter Kundenbedürfnisse stehen Unternehmen aus der Bankenbranche vor der Herausforderung, ihre Geschäftsmodelle anzupassen. Eine immer größere Zahl von Menschen bevorzugt Online-Banking und nutzt physische Standorte seltener. In diesem Kontext hat die Postbank, die seit 2010 zur Deutschen Bank gehört, beschlossen, ihre Filialstruktur deutlich zu verschlanken. Ziel ist es, ein effizienteres Geschäftsmodell zu schaffen, ohne dabei signifikante Ertragseinbußen hinnehmen zu müssen.

Die Postbank will bis Anfang 2027 insgesamt 230 Filialen schließen. Mehr als zwei Drittel dieses Abbaus sind bereits erfolgt: 161 Standorte wurden geschlossen. Bis Ende des Jahres sollen drei Viertel abgeschlossen sein. Bis Ende 2025 wird die Postbank voraussichtlich mit nur noch etwa 175 Filialen operieren, aktuell sind es noch etwa 480. Besonders hervorzuheben ist, dass der Abbau nicht abrupt, sondern schrittweise erfolgt.

Filialstruktur der Postbank im Wandel

Bereits 2024 hatte die Postbank angekündigt, ihre Filialanzahl von ursprünglich 550 auf rund 320 zu reduzieren. Das langfristige Ziel ist eine stärkere Konzentration auf profitable Standorte und die weitere Digitalisierung des Geschäfts. Dabei betreut die Postbank weiterhin rund zwölf Millionen Kundinnen und Kunden. Die Filialschließungen sind Teil einer umfassenderen Strategie, die insbesondere auf veränderte Gewohnheiten der Kundschaft reagiert und digitale Angebote stärkt.

Dominik Hennen, Leiter des deutschen Privatkundengeschäfts der Deutschen Bank und der Postbank, sieht keine gravierenden wirtschaftlichen Folgen aufgrund der Filialschließungen. „Wir haben durch die Filialschließungen kaum Erträge verloren“, sagt er. Die Verluste liegen laut Hennen „insgesamt in einer niedrigen einstelligen Millionensumme“. Bemerkenswert ist, dass die Postbank bei den aktuellen Schließungswellen sogar weniger Kunden verliert als bei früheren Filialreduktionen.

Gleichzeitig gelingt es der Postbank, neue Kunden zu gewinnen. „Allein mit unserer letzten Tagesgeldkampagne bei der Postbank waren es rund 60.000“, erläutert Hennen. Diese positiven Entwicklungen zeigen, dass die Marke weiterhin attraktiv bleibt. „Unter dem Strich wachsen wir aber an anderen Stellen, deshalb verlieren wir im Gesamtergebnis weder Kunden noch Erträge“, ergänzt er.

