Postbank mit drastischer Änderung – Millionen Kunden haben keine Wahl mehr

Immer wieder müssen Bankkunden mit Änderungen klarkommen. Manchmal haben sie sogar keine Wahl, wie jetzt in dem Fall der Postbank.

2008 hat die Deutsche Bank die Postbank übernommen und ganze 15 Jahre hat es nun gedauert, bis ein großes IT-Projekt abgeschlossen wurde. Es betrifft Millionen von Kunden.

Postbank mit drastischer Änderung

Manchmal dauert es halt lange! Als vor 15 Jahren die Deutsche Bank die Postbank übernommen hat, wusste sicherlich niemand, dass es 15 Jahre dauern wird, bis die IT-Systeme der beiden Banken endlich verschmelzen. Für Kunden ist es dennoch eine gute Nachricht.

Die Deutsche Bank sprach von einem „erfolgreichen Abschluss“ des Projekts „Unity“. „Die Deutsche Bank hat in der Nacht von Sonntag auf Montag die vierte und letzte Migrationswelle des Unity-Programms abgeschlossen“, teilte ein Sprecher mit. „Unity“ war eines der größten und anspruchsvollsten IT-Projekte der europäischen Bankenbranche.

Der Datenumzug fand am vergangenen Wochenende statt und sorgte für viele Einschränkungen. Die Bank informierte die Kunden schon vorher, dass von Freitagnachmittag bis Montagmittag Bankgeschäfte weder per App übers Phone noch online am PC möglich sein werden. In den Filialen waren Paketabgaben und weitere Einkäufe möglich, aber keine Bankgeschäfte.

IT-Projekt erfolgreich beendet

Nun sind mit dem Abschluss des Projekts zwölf Millionen Kunden der Postbank und rund sieben Millionen der Deutschen Bank auf einer IT-Plattform zusammengeführt worden. „Mit dem erfolgreichen Abschluss der Migration befinden sich nun alle über 19 Millionen Kundinnen und Kunden der Privatkundenbank und der Unternehmensbank in Deutschland auf einer gemeinsamen IT-Plattform“, teilte die Deutsche Bank mit. Da nicht alle Verträge auf einmal umgezogen werden konnten, wurde die Migration in vier Wellen durchgeführt.

Weiter heißt es: „Im Anschluss werden die bisherigen IT-Systeme der Postbank schrittweise abgeschaltet und Rechenzentren zurückgegeben. Dadurch können bereits im Verlauf von 2023 und 2024 sukzessive Kosteneinsparungen realisiert werden.“ Von 2025 an will die Deutsche Bank mit der neuen Struktur pro Jahr 300 Millionen Euro einsparen. (mit dpa)