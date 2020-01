Porno: Mann verklagt Sexfilm-Seiten – der Grund ist absurd

In den USA verklagt ein Mann aus New York jetzt die Porno-Seiten Redtube, Pornhub, YouPorn und MindGeek. Die Klage wurde in einem Gericht in Brooklyn eingereicht. Der Mann fühle sich von den Anbietern der Seiten diskriminiert.

Porno: US-Amerikaner legt Klage ein

Der US-Amerikaner, der sich gerne Online Pornos anschaut, ist gehörlos und könne den Filmen nicht so folgen wie andere Nutzer, berichtet der „Spiegel“.

Es fehlen einfach Untertitel! Demnach würden die Porno-Seiten gegen den „Americans with Disabilities Act“ verstoßen. Das Gesetz soll Menschen mit Behinderungen vor Diskriminierung schützen.

Die Klage ist 23 lang und verweist auf mehrere Porno-Videos, die der Mann im Oktober und im Januar anschauen wollte. Er fordert zudem Bußgelder und Schadensersatz in nicht genannter Höhe.

Kein Verständnis von den Seiten-Betreibern

Wie der „Spiegel“ berichtet, verteidigte sich Corey Price, Vizepräsident von Pornhub, gegen den gehörlosen Mann. Und wies darf hin, dass es auf der Online-Plattform durchaus Kategorien mit Untertiteln gäbe. (mia)