Pornhub: Ausgerechnet DIESES Wort suchten Nutzer auf der Sex-Seite besonders oft

Jedes Jahr bringt die Porno-Website Pornhub Zahlen heraus. Die zeigen, nach welchen Begriffen die Nutzer gesucht haben. Aber Pornhub zeigt zum Beispiel auch auf, was die Deutschen sich am liebsten angeschaut haben. Ein Begriff ist richtig kurios. Passt es doch eigentlich so gar nicht zu Pornhub – eigentlich...

Pornhub-Ranking: Deutsches Unternehmen auf Platz 3

Auf Pornhub tummeln sich täglich 115 Millionen Besucher. 6.830.000 Videos wurden im Jahr 2019 auf der Porno-Seite hochgeladen. Wenn du dir alles ansehen wollen würdest, bräuchtest du 169 Jahre dafür. Diese Zahlen hat Pornhub auf ihrer Seite veröffentlicht. Auch wird aufgezeigt, welche Vorlieben Deutsche, Japaner, Italiener und andere haben. Auf der Grafik der der deutschen Statistik fällt ein Begriff besonders ins Auge. Nach „Sperma im Mund“ und „Deutsche Domina“ landet das Unternehmen Deutsche Bahn auf Platz 3.

Das lässt das Unternehmen natürlich nicht kalt. Auf Twitter kommentieren sie ihre Platzierung bei Pornhub. Sie schreiben: „Am Früherkommen arbeiten also nicht nur wir auf Hochtouren...“

Am Früherkommen arbeiten also nicht nur wir auf Hochtouren... pic.twitter.com/uMqhl62nCA — Deutsche Bahn AG (@DB_Presse) December 12, 2019

Die Nutzer feiern das selbstironische Statement. Hier einige Kommentare:

„Und ich dachte immer: Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Bei Deutschen Bahn Presse geht wohl beides Hand-in-Hand.“

„Mir würde schon reichen, wenn ich mit der #DeutscheBahn "rechtzeitig" (an)komme...“

„Ich fand es als Kunde so gut, dass ich mir direkt eine Bahnfahrt gebucht habe.“

„Dieser Tweet ist glaube das Beste, was ihr die letzten Jahre gebracht habt.“

Die BVG Berlin äußert sich auch zu dem Ranking. Sie schreiben: „Also wir finden's lustig. (Mussten aber natürlich erst mal googeln, um was es sich da handelt.)“

Diese Begriffe wurden bei Pornhub 2019 gesucht:

Platz 1: cum mouth

Platz 2: german femdom

Platz 3: deutsche Bahn

Platz 4: ahegao

Platz 5: lesbian strapon

Platz 6: turkish

Platz 7: fingering

Wie die „Rheinische Post“ vermutet, hat die Platzierung der Deutschen Bahn bei Pornhub einen pikanten Grund. Eine Mitarbeiterin der Deutschen Bahn drehte nebenbei Porno-Clips in den Zügen. Wie die „Bild“ im Mai berichtete, soll sie nach Feierabend in den Regio-Bahnen in Thüringen die schmutzigen Filme gedreht haben. Auf Pornhub konnten sich Nutzer die versauten Clips ansehen.