Polizei durchsucht altes Haus: Und findet einen historischen Schatz

am 20.09.2020 um 16:11

Erstaunlicher Fund der Polizei!

Polizisten haben ein altes Haus in Rumänien durchsucht und dabei einen historischen Schatz im Millionen-Wert gefunden. Die Spur führte daraufhin zu einer hochkriminellen Bande.

Polizei durchsucht Haus und entdeckt historischen Schatz

Jahrelang suchte die Polizei nach den historischen Büchern, die im Januar 2017 aus Feltham in West-London verschwunden waren. Die 200 Bücher, unter anderem Erstausgaben bedeutender Werke von Galileo und Isaac Newton, waren in einem Posttransitlager untergebracht, um von dort aus zu einer speziellen Buchauktion nach Las Vegas gebracht zu werden. Dort kamen sie allerdings nie an. Darüber berichtet der britische „The Guardian“.

Denn zwei Männer hatten sich Zugang zu der Lagerhalle verschafft, indem sie Löcher in das Dach schnitten und sich schließlich in das Gebäude abseilten. Dort setzten sie sich in Regale, um Sensoren zu umgehen, die Alarm auslösen würden.

Fünf Stunden dauerte es, bis das Duo die historischen Bücher im Wert von über 2,7 Millionen Euro in 16 Reisetaschen gepackt und herausgeschafft hatten. Danach flohen die Täter mit der Beute mit einem Auto, in dem eine dritte Person gewartet hatte. Der Fluchtwagen wurde später verlassen entdeckt, nachdem er mit Bleichmittel gereinigt worden war.

Ermittlern gelang es dennoch, eine DNA-Spur in dem Auto sicherzustellen. So führte die Spur unter anderem nach Rumänien. Drei Jahre lang ermittelten Polizisten in Großbritannien, Italien und Rumänien gemeinsam, führten Polizeieinsätze an insgesamt 45 Adressen durch. Dabei wurden 13 Personen beschuldigt.

Am Mittwoch durchsuchte die rumänische Polizei schließlich ein Grundstück in Neamt, Nordrumänien. Dabei stießen sie auf die vor mehr als drei Jahren entwendeten Bücher unter dem Haus in der Erde. Die rumänische Polizei sprach von „einem perfekten Ende dieser Operation“.

Ein Sprecher der britischen Polizei sagte: „Diese Bücher sind äußerst wertvoll, aber was noch wichtiger ist, sie sind unersetzlich und für das internationale Kulturerbe von großer Bedeutung.“ Weiter teilte er mit, dass die Bande mit einer Reihe prominenter rumänischer Verbrecherfamilien verbunden sei, die Teil der Clamparu-Verbrechensgruppe gewesen seien.

Spur führt zu weiteren Taten

Die Tatverdächtigen werden somit für diverse hochkarätige Einbrüche in Lagerhäuser in ganz Großbritannien verantwortlich gemacht. Dabei soll sie meist nach der gleichen Methode vorgegangen sein: Mitglieder der Bande seien nach Großbritannien eingeflogen, hätten den Einbruch durchgeführt und seien danach sofort wieder ausgeflogen. Andere Mitglieder hätten das Diebesgut anschließend mit Fahrzeugen aus dem Land gebracht - so auch bei dem spektakulären Bücherdiebstahl.

In einem anderen Fall benutzten sie Leitern und Seile, um ein Lagerhaus zu erklimmen, Löcher in die Fassade zu schneiden und Laptops im Wert von über 160.000 Euro zu entwenden. Bei einer späteren Polizeikontrolle entdeckte die Polizei dann das Diebesgut und nahm die Täter fest. Die Polizei schätzte, dass bei elf Straftaten Waren im Wert von weiteren fast 2,2 Millionen Euro gestohlen wurden.

Zwölf Bandenmitglieder gestanden die Tat schließlich und sollen im Lauf des Monats verurteilt werden. Einem dreizehnten Angeklagten wird im März der Prozess gemacht, wie der „The Guardian“ schreibt. (nk)