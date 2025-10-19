Kurz nach Verkaufsstart schon vergriffen – hier kommst du noch an „Pokémon Legenden: Z-A“

Die Fans haben lange darauf gewartet, nun ist es endlich so weit: „Pokémon Legenden: Z-A“ ist seit Kurzem für alle Fans erhältlich. Die allermeisten haben sich die Chance nicht nehmen lassen, sich das Spiel direkt zu sichern.

In vielen Märkten war das Spiel schnell vergriffen, einige Fans schauten im örtlichen MediaMarkt oder Saturn dementsprechend in die Röhre. Allerdings gibt es auch gute Nachrichten: Denn „Pokémon Legenden: Z-A“ ist hier und da noch zu erwerben.

Seit Donnerstag (16. Oktober) ist das neue Action-Rollenspiel, das von den Fans so lange erwartet worden war, erhältlich – bei Amazon ist es bereits nach wenigen Stunden die Nummer eins in der Kategorie „Games“. Das zeigt: Das Spiel ist so beliebt, wie es sich die Hersteller erhofft hatten.

Das Spiel ist in zwei verschiedenen Varianten auf den Markt gekommen: die Version für die Nintendo Switch 1 und einer verbesserten Fassung für die neuere Switch-Konsole. Knapp 50 Euro kostet das Spiel derzeit.

Das große Problem für viele Fans: Bei vielen Anbietern war das Spiel so schnell weg, dass die es sich (noch) nicht zu legen konnten. Bei Euronics, Alternate und Ebay kann man mit viel Glück noch zuschlagen – da dürften jedoch fünf Euro mehr fällig werden.

Kritiken lesen sich durchwachsen

Besonders interessant sind jedoch die Rezensionen von „Pokémon Legenden: Z-A“. Eines lässt sich schnell festhalten: Das neue Spiel schneidet schon jetzt besser ab als Karmesin und Purpur – zwei ältere Titel. Und doch scheinen große Teile der Fan-Community noch nicht ganz zufrieden zu sein.

So bemängeln einige die sich wiederholenden und teilweise recht flach wirkenden Texturen sowie die fehlende Sprachausgabe des Spiels. Die Spieler finden, dass eines der größten Franchises aller Zeiten sich ein wenig mehr Mühe geben könnte.