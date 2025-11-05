Weihnachtliche Pokémon-Überraschung bei Kaufland, Lidl & Co. – Kunden erfahren es erst zu Hause

Bei Kaufland, Lidl & Co. ist es schon längst weihnachtlich, immer kann man dort nicht nur zahlreiche Adventskalender kaufen, sondern eben auch weihnachtliche Süßigkeiten. Und apropos Süßigkeiten: Nun sorgt ein XXL-Ü-Ei für Wirbel und Staunen in den unterschiedlichen Märkten.

Grund dafür ist aber nicht nur die schokoladige Hülle, sondern vor allem der Inhalt!

Pokémon bei Kaufland, Lidl & Co.: Kunden müssen sich beeilen

Ab Ende September sind nämlich die XXL-Kinder-Überraschungseier wieder bei Aldi, Kaufland & Co. erhältlich – diesmal mit Pokémon-Figuren als Sammelobjekte. Der genaue Inhalt? Nun, bisher ist nicht viel bekannt. Nur, dass auf jeden Fall die Figuren Pikachu, Relaxo und Pummeluff dabei sind. Doch damit nicht genug: Jede Figur soll außerdem eine kleine Scheibe oder Funktion besitzen, Details dazu will der Hersteller noch bekannt geben. Und eben jene findet man in einem gelben Ei – also nicht ganz farblich passend zum Pokémon-Ball: Der ist immerhin weiß-rot.

Die Eier, die rund 220 Gramm wiegen, kosten dabei sage und schreibe 9,99 Euro – also nicht wirklich ein Schnäppchen. Dennoch ist die Freude groß, wie man schnell auf unterschiedlichen Web-Plattformen merkt. So schreibt ein Nutzer unter einem Instagram-Post: „Ich muss welche haben, erstens liebe ich die Schokolade und Pokémon sowieso.“ Ein anderer meint kurz und knapp: „Mega!“ Auch ein anderer User fügt sichtlich amüsiert hinzu: „Hoffentlich gibt es keine Schlägereien wie bei den Pokémon-Karten.“

DAS könnte drin sein

Eine Reddit-User konnten sich also offenbar eines der begehrten Ü-Eier ergattern und zeigte prompt den Inhalt. So schaut ein großer Relaxo mit müdem Blick auf die Kamera, dabei sitzt er auf einer grünen Grasfläche. Dazu gibt noch eine kleinen gelben Aufsteller, auf dem ein Sticker der Pokémon-Figur Sarzenia geklebt wurde. Für Experten ist sofort klar: Beide sind Pokémons der ersten Generation und sorgen schon seit langer Zeit für Wirbel und Kampf-Duelle.

Klar sollte also sein: Die XXL-Eier bei Kaufland, Lidl & Co. sind nicht nur für kurze Zeit verfügbar, sondern eben auch flugs weg. Wer also eine der begehrten Pokémon-Figuren ergattern möchte, sollte frühzeitig zugreifen.