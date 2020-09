am 18.09.2020 um 14:33

Playstation 5: Neue Konsole im Anmarsch – SO kannst du beim Kauf richtig sparen

Endlich! Darauf haben Gamer schon lange gewartet: Am 19. November kommt die neue Playstation 5 auf den Markt. Das Interesse ist riesig. Wir verraten dir, wie du beim Kauf der Playstation 5 bares Geld sparen kannst.

Seit Donnerstag, 0 Uhr, kannst du die Playstation 5 vorbestellen. Schon jetzt ist sie allerdings bei den meisten Händlern ausverkauft. Doch du darfst die Hoffnung nicht aufgeben, die Shops bekommen immer wieder neue Kontingente rein. Du solltest also regelmäßig die Seiten durchstöbern.

So sieht die neue Playstation 5 aus. Foto: imago images / Kyodo News

Playstation 5: Zwei Versionen

Stolze 499 Euro kostet die neue Playstation 5. Wer in Zukunft die neuesten Spiele in bester Grafik zocken will, muss diese Summe auf den Tisch legen. Denn oftmals werden neue Games für ältere Versionen, wie die PS 4 nicht mehr hergestellt oder macht bei der Grafik erhebliche Abstriche.

Das ist die Playstation 5:

Hersteller: Sony

Onlinedienst: PlayStation Network

Controller: DualSense

Grafikprozessor: 36 CUs @ 2,23 GHz mit 10,28 TeraFlops

Speichermedien: Ultra HD Blu-ray

Hauptprozessor: Zen 2-Architektur 8 Kerne / 16 Threads @ 3,5 GHz

Erscheinungsdatum: 19- November 2020

Preis: 499 Euro

Sony hat nicht nur die Konsole, sondern auch eine ganze Menge Zubehör für die Playstation 5 in Planung. Dazu gehören zum Beispiel ein Headset, eine Kamera und eine Dockingstation für die PS 5.

Du empfindest fast 500 Euro als zu viel? Du kannst beim Kauf locker 100 Euro sparen. Wie? Indem du auf die klassische Variante verzichtest und dir die Digital Edition der Playstation 5 zulegst. Was der Unterschied ist?

Playstation 5: Klassisch oder digital?

Mit der klassischen Variante kannst du auch Blu-ray-Disks spielen. Bei der digitalen Edition ist das nicht möglich. Bei dieser Ausgabe musst du alle Spiele im Playstation-Store kaufen, downloaden und kannst sie danach zocken.

Die günstigere Version hat folglich kein optisches Laufwerk. Die Leistung bleibt hingegen gleich. Vorteil: Ein günstigerer Preis, und mehr Platz im Regal, du musst die Hüllen der Disks nicht verstauben lassen. Der Nachteil: Hast du das Spiel durch, kannst es aber nicht mehr weiterverkaufen. Zudem kannst du wenn die Spiele bei anderen Händlern als Schnäppchen angeboten werden nur zuschauen.

Wer auf die Hard-Disks verzichten kann, kann also mit der Digital Version erheblich Geld sparen. (ldi)