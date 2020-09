Plastik-Verbot: Diese praktischen Produkte wird es bald nicht mehr geben

am 21.09.2020 um 06:19

Unnötiger Müll aus Plastik steht immer mehr im Fokus der Öffentlichkeit. Auch in der Politik ist er immer präsenter. Das sorgt nun dafür, dass es dem Plastik in einigen Bereichen an den Kragen geht.

Der Bundestag hat nun beschlossen, dass einige praktischen Plastik-Helfer in Deutschland bald nicht mehr verkauft werden dürfen.

Plastik: Mit diesen praktischen Produkten ist bald Schluss!

Bei dem Verbot setzt der Bundestag einen längst beschlossenen EU-Beschluss um.

Das ist Kunststoff:

Umgangssprachlich wird Kunststoff als Plastik bezeichnet

Als Kunststoffe werden Werkstoffe, die hauptsächlich aus Makromolekülen bestehen, bezeichnet

Wichtige Merkmale von Kunststoffen sind ihre technischen Eigenschaften

Ab dem 3. Juli 2021 dürfen einige Plastik-Helfer bundesweit nicht mehr verkauft werden.

Plastik: DAS wird verboten

Das Verbot trifft unter anderem Imbissbuden oder auch Picknicker. Es untersagt den Verkauf von bestimmten Wegwerf-Artikeln aus Plastik.

So sollen Kunststoff-Produkte, für welche es bereits gute Alternativen gibt, aus den Supermarktregalen verschwinden.

Plastik-Verbot: Diese Produkte sind betroffen

Zu den Plastikprodukten, die dann nicht mehr verkauft werden dürfen, zählen: Besteck, Teller, Trinkhalme, Rührstäbchen, Wattestäbchen und Luftballonstäbe.

Besteck, Teller, Trinkhalme, Rührstäbchen, Wattestäbchen und Luftballonstäbe aus Plastik werden aus den Supermärkten verschwinden. Foto: imago images / imagebroker

Außerdem werden auch Becher und Behälter aus Styropor aus dem Verkehr gezogen. Durch das Verbot soll weniger Plastikmüll an den Stränden und im Meer landen. (gb mit dpa)