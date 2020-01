Pizza: Hammer-Strafe! Wenn du hier DAS mit deinem Pizzakarton machst, musst du 3500 Euro blechen

Wien. Es ist dein deftiges Bußgeld, dass die Stadt Wien ausgesetzt hat: Wer in Zukunft nach dem Essen einer Pizza dabei erwischt wird, wie er seinen leeren Pizzakarton falsch entsorgt, muss im schlimmsten Fall bis zu 3500 Euro Strafe zahlen!

Wie das österreichische Portal „heute.at“ berichtet, entsorgen viele Wiener die Kartons, in denen die Pizza lag, im Altpapier und nicht, wie es richtig wäre, im Restmüll. Derartige „Müllsünder“ sollen in durch eine geplante Neuregelung demnächst leichter bestraft werden können.

Österreich: Stadt Wien will Müllsünder stärker bestrafen

Nach der aktuellen Regelung wird ein derart heftiges Bußgeld nur dann verhängt, wenn bei der fälschlichen Verpackungsentsorgung ein Vorsatz nachgewiesen werden kann. Das soll sich nun ändern. Selbst bei einer „fahrlässigen Fehlentsorgung“ soll man zukünftig schon zur Kasse gebeten werden.

Pizzakartons gehören in den Restmüll, nicht ins Altpapier. In Wien kann eine solche Fehlentsorgung teuer werden. (Symbolbild) Foto: imago images / Dean Pictures

„Das Höchstmaß für die Strafe ist in der Regel nur für unbelehrbare Wiederholungstäter vorgesehen“, sagt Ulrike Volk, Sprecherin der Magistratsabteilung 48 für Abfallwirtschaft, Straßenreinigung und Fuhrpark.

-----------------

Mehr Themen:

----------------

Wie „heute.at“ berichtet, gibt es aber auch Kritik an den geplanten Regelungen. FPÖ-Gemeinderat Udo Guggenbichler (45) nennt die neue Verordnung „Abzocke“, warnt sogar vor einer „Straforgie“.

In Deutschland gibt es so eine Hammerstrafe nicht, aber dennoch wird geraten: Wenn Pizzareste am Karton kleben, gehören die Kartons nicht in die Papier- sondern in die Restmülltonne. Außerdem sind die Kartons Verbundmaterialien und können nicht als Papier wiederverwertet werden. (at)