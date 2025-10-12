PIN-Pflicht und Reservierungsfeature bei Whatsapp! Nutzer erfahren es jetzt

WhatsApp steht vor einer großen Veränderung: Mit einer neuen Sicherheitsfunktion will der Messenger unerwünschte Nachrichten stoppen. Und auch bei der Kontaktaufnahme könnte sich bald einiges ändern.

Doch damit nicht genug: Es kommt auch ein Reservierungssystem auf dich zu.

Whatsapp: Schluss mit Nachrichtenflut – DAS soll helfen

Whatsapp schraubt mal wieder an der Sicherheit – und diesmal geht’s der nervigen Nachrichtenflut und dubiosen Kontakten an den Kragen! In Zukunft soll nämlich nicht mehr jeder Hinz und Kunz einfach so per Benutzername schreiben können. Stattdessen führt Whatsapp eine neue PIN-Funktion ein, die beim Einrichten eines Benutzernamens abgefragt wird (>> wir berichteten). Ohne diesen Sicherheitscode haben Fremde dann keine Chance mehr, ungewollt Kontakt aufzunehmen – besonders praktisch für alle, die kurze oder leicht zu erratende Usernamen nutzen.

Damit will der Messenger Spam, Betrugsversuchen und Datenschutzbedenken endlich den Kampf ansagen. Und keine Sorge: Wer die PIN nicht direkt aktiviert, wird künftig freundlich, aber bestimmt per Banner daran erinnert. Und während diese Neuerung noch in den Startlöchern steht, hat Whatsapp ein anderes heiß ersehntes Feature schon jetzt ausgerollt: Die App ist endlich auf dem iPad verfügbar.

Reservierungssystem – Alles rund um deine Wunsch-ID

Doch damit nicht alle guten Namen direkt von frühen Testern weggeschnappt werden, hat Whatsapp ein cleveres Reservierungssystem entwickelt. Dieses Feature soll laut „inside-digital.de“ in einer ersten Phase ausgerollt werden, bevor das eigentliche Benutzernamen-Update folgt.

Die Reservierung deiner Wunsch-ID wird dabei direkt in der Profilübersicht möglich sein und soll fairstellen, dass auch spätere Nutzer eine Chance auf attraktive Namen haben. Wann genau die neuen Funktionen starten, ist noch unklar. Aber fest steht: Die Namensreservierung kommt deutlich früher als der volle Rollout des Features.

