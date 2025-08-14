Frau drückt sich Pickel in „Todesdreieck“ aus – Notaufnahme!

Das Ausdrücken von Pickeln im Gesicht kann zu ernsten gesundheitlichen Folgen führen. Diese Erfahrung machte TikTok-Userin Lish Marie, als sie einen Pickel am Nasenflügel ausdrückte. Kurz darauf schwoll ihr Gesicht stark an, und sie entwickelte leichte Lähmungserscheinungen.

In einem viralen Video zeigte sie sich in der Notaufnahme und warnte: „Dies kann Leben retten! Drückt keine Pickel im Todesdreieck aus!“

Was beim Pickel-Ausdrücken im Todesdreieck passieren kann

Das Video erreichte 6,9 Millionen Aufrufe und sorgte für Aufklärung. Viele User, die überrascht und ahnungslos sind, kommentierten: „Habe noch nie von dem Todesdreieck gehört, aber es ergibt schon Sinn.“ Dieses Todesdreieck beschreibt laut „DocCheck“ den Bereich zwischen Nasenrücken und Mundwinkeln. Hier können Infektionen schnell ins Gehirn gelangen und schwere Komplikationen verursachen.

++ „Undercover Boss“ in Notaufnahme – es geschah nach dem RTL-Dreh ++

Die Anatomie des Gesichts erschwert das Abheilen von Infektionen in diesem Bereich, wie Dr. Petra Hirtler erklärt. Sie warnt, dass Entzündungen, ausgelöst durch das Ausdrücken eines Pickels, selten zu Hirnvenenthrombosen, Hirnhautentzündungen oder Abszessen führen können. Die direkte Verbindung zwischen Gesichtsvenen und Gehirn macht diese Zone so gefährlich.

Display content from TikTok An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von TikTok der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Warum Pickel vorsichtige Behandlung erfordern

Lish Marie benötigte nach ihrem Vorfall laut „Kurier.at“ vier Medikamente, um ihre Infektion einzudämmen. Nach 24 Stunden besserte sich ihr Zustand, nach drei Tagen war sie vollständig genesen. Sie teilt ihre Geschichte, um andere vor den Gefahren des Pickel-Ausdrückens in der sensiblen Gesichtspartie zu schützen.

Dein Newsletter mit spannenden Verbraucher-Themen Clever gespart & gut informiert

News zu Einkaufen, Reisen, Geld

Experten-Tipps von Ron Perduss

Einmal pro Woche per Mail Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Pickel im Todesdreieck sollten niemals ausgedrückt werden, da die Folgen im schlimmsten Fall lebensbedrohlich sein können. Stattdessen raten Ärzte zur professionellen Behandlung.

Mehr News:

Lish Maries Erfahrung und Warnung machen deutlich, wie wichtig der vorsichtige Umgang mit Hautunreinheiten ist, um ernsthafte gesundheitliche Risiken zu vermeiden.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.