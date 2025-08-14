Frau drückt sich Pickel in „Todesdreieck“ aus – Notaufnahme!

Das Ausdrücken von Pickeln im Gesicht kann zu ernsten gesundheitlichen Folgen führen. Diese Erfahrung machte TikTok-Userin Lish Marie, als sie einen Pickel am Nasenflügel ausdrückte. Kurz darauf schwoll ihr Gesicht stark an, und sie entwickelte leichte Lähmungserscheinungen.
In einem viralen Video zeigte sie sich in der Notaufnahme und warnte: „Dies kann Leben retten! Drückt keine Pickel im Todesdreieck aus!“
Was beim Pickel-Ausdrücken im Todesdreieck passieren kann
Das Video erreichte 6,9 Millionen Aufrufe und sorgte für Aufklärung. Viele User, die überrascht und ahnungslos sind, kommentierten: „Habe noch nie von dem Todesdreieck gehört, aber es ergibt schon Sinn.“ Dieses Todesdreieck beschreibt laut „DocCheck“ den Bereich zwischen Nasenrücken und Mundwinkeln. Hier können Infektionen schnell ins Gehirn gelangen und schwere Komplikationen verursachen.
Die Anatomie des Gesichts erschwert das Abheilen von Infektionen in diesem Bereich, wie Dr. Petra Hirtler erklärt. Sie warnt, dass Entzündungen, ausgelöst durch das Ausdrücken eines Pickels, selten zu Hirnvenenthrombosen, Hirnhautentzündungen oder Abszessen führen können. Die direkte Verbindung zwischen Gesichtsvenen und Gehirn macht diese Zone so gefährlich.
Warum Pickel vorsichtige Behandlung erfordern
Lish Marie benötigte nach ihrem Vorfall laut „Kurier.at“ vier Medikamente, um ihre Infektion einzudämmen. Nach 24 Stunden besserte sich ihr Zustand, nach drei Tagen war sie vollständig genesen. Sie teilt ihre Geschichte, um andere vor den Gefahren des Pickel-Ausdrückens in der sensiblen Gesichtspartie zu schützen.
Pickel im Todesdreieck sollten niemals ausgedrückt werden, da die Folgen im schlimmsten Fall lebensbedrohlich sein können. Stattdessen raten Ärzte zur professionellen Behandlung.
Lish Maries Erfahrung und Warnung machen deutlich, wie wichtig der vorsichtige Umgang mit Hautunreinheiten ist, um ernsthafte gesundheitliche Risiken zu vermeiden.
