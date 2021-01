Phantasialand in Köln: Freizeitpark mit Botschaft an die Besucher – die rasten aus

Lockdown in Deutschland – auch das Phantasialand in Köln ist davon betroffen.

Zum neuen Jahr teilte das Phantasialand in Köln einen Beitrag und löst damit eine Welle an Kommentaren aus.

Phantasialand in Köln: „Lasst uns gemeinsam aufbrechen“

Zum Jahreswechsel hat das Phantasialand in Köln Neujahrsgrüße auf seiner Facebook-Seite gepostet. „Die Welt erwacht in einem neuen Jahr“, leitet der Freizeitpark das Jahr 2021 ein. „Ein Jahr, das anders wird. Ein Jahr, das schon ganz leise Abenteuer verspricht. Ein Jahr, das von euch entdeckt werden will. Lasst und gemeinsam aufbrechen – in ein phantastisches Jahr 2021“, geht es überaus feierlich weiter.

Doch auf das gemeinsame Aufbrechen müssen die Besucher derzeit aufgrund des Lockdowns noch warten. Deshalb macht sich Unruhe im Netz breit.

Phantasialand in Köln: Unruhe macht sich im Netz breit

Schließlich weckt der Post des Freizeitparks Erinnerungen und Hoffnungen: „Ich hoffe auf den 20. Januar... Noch eine Verschiebung in den Wintertraum wird es, denke ich, nicht mehr geben. Die nächste wird dann wohl erst im Sommer geben... oder? Ich persönlich würde den Wintertraum ja bevorzugen“, kommentiert eine Nutzerin.

Das ist das Phantasialand:

Freizeitpark in Brühl bei Köln mit einer Gesamtfläche (mit Parkplätze und Hotels) von etwa 60 Hektar

wurde am 30. April 1967 eröffnet, ist damit eines der ältesten Freizeitparks in Europa

begann als „Märchenpark“ mit Puppenspielen, einem Abenteuerspielplatz und einem Restaurant

drittgrößte Besucherzahlen in Deutschland, gehört mit zwei Millionen Besuchern (2018) zu den Top 20 in Europa

sechs Themenbereiche von Ende März bis Anfang November, im Winter nochmal spezielles Winterprogramm

Phantasialand in Köln: Die Vorfreude ist groß

Die Vorfreude auf den nächsten Besuch im Freizeitpark ist auf der Facebook-Seite deutlich spürbar. So kommentiert eine Nutzerin unter dem Post: „Ganz ehrlich: Es gibt nichts, aber auch rein gar nichts, was ich im vergangenen Jahr mehr vermisst hätte als das Phantasialand.“

Viele weitere Nutzer stimmen ihr zu. „Du sprichst mir total aus dem Herzen“, kommentiert eine andere Nutzer und eine weitere schreibt: „Ich gebe dir absolut recht, ich bin 57, gebe all meinen Alltag am Eingang ab und genieße alles“.

Da lässt sich nur hoffen, dass das Jahr 2021 mehr zu bieten hat und die Vorfreude nicht vergebens ist. Die Daumen sind gedrückt! (ali)