Phantasialand: Widerlicher Zwischenfall – Besucher platzt der Kragen! „Respektlos“

Millionen Besucher strömen jährlich ins Phantasialand. Der Freizeitpark in Brühl bei Köln ist nach dem Europapark die am zweithäufigsten besuchte Adresse der Freunde von Achterbahnen und Karussells in Deutschland.

Viele Besucher ziehen nach dem Besuch im Phantasialand ein mehr als positives Fazit. Anders sind die durchschnittlich 4,5 von 5 möglichen vergebenen Sternen bei Google-Bewertungen nicht zu deuten. Doch mitunter mischen sich auch üble Erfahrungen unter die Bewertungen – in diesem Fall ist das auch mehr als nachvollziehbar.

Phantasialand-Besucher erlebt Ekel-Vorfall

So beschwerte sich am Dienstag (12. September) ein Mann über einen widerlichen Zwischenfall bei der Attraktion „Crazy Bats“. Doch seine miese Bewertung (2 Sterne) hätte streng genommen nicht das Phantasialand treffen sollen. Stattdessen trifft seine Kritik einen Besucher, der vor ihm auf der Virtual-Reality-Achterbahn gesessen hatte. „Meine Frau hat in fremde Kotze gepackt.“

Mit der Geschwindigkeit dürfte der Zwischenfall wohl kaum zu begründen sein. Schließlich beschleunigt die 2019 nach Umbau neu eröffnete Achterbahn nur auf maximal 46 km/h. Doch offenbar lösen die Animationen bei dem ein oder anderen Phantasialand-Besucher Übelkeit aus.

Phantasialand-Mitarbeiter handeln genau richtig

Das sei aus Sicht des Besuchers auch grundsätzlich nicht das Problem. Aber sein Appell: „Dann sagt dem Personal doch einfach Bescheid (…) das ist einfach respektlos.“ Seine Frau habe sich ungünstigerweise direkt in das Erbrochene hineingesetzt. „Natürlich hat man keine Wechselklamotten dabei.“

Ungeachtet des Ekel-Vorfalls zieht das Paar nach dem Phantasialand-Besuch eine positive Bilanz: „Der Tag war super und sie hatte viel Spaß.“ Und auch für die Mitarbeiter des Freizeitparks hat der Besucher nur lobende Worte parat. Sie hätten sich sofort um seine Partnerin gekümmert und beim Saubermachen geholfen. Für die Hilfsbereitschaft der Mitarbeiter sollte es also 5 Sterne geben.