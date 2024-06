Pferde stehen auf der Weide – plötzlich tödliche Schüsse! Reiterinnen haben schlimmen Verdacht

Pferde sind für viele Menschen nicht einfach nur Tiere, sondern treue Begleiter und Freunde. Sie stehen sinnbildlich für Freiheit, Stärke und Schönheit. Ihre Besitzer investieren viel Zeit, Liebe und Geld, um ihren Pferden ein gutes Leben zu ermöglichen. Umso erschütternder ist es, wenn das Leben dieser Tiere plötzlich und gewaltsam endet.

+++ Auch interessant: Dramatische Pferde-Rettung in NRW! Feuerwehrleute müssen volle Muskelkraft einsetzen +++

Ein solch furchtbares Pferde-Schicksal hält aktuell die Menschen in Haunetal (Hessen/ Kreis Hersfeld-Rotenburg) in Atem. Und nicht nur sie! Bundesweit lässt diese Nachricht Pferdefreunde mitleiden. Was ist passiert?

Pferde womöglich von Jägern erschossen

Es gibt erschütternde Neuigkeiten nach einem blutigen Pferde-Drama am Montag, 20. Mai. Am Pfingstmontag hatten eine 54-jährige sowie eine 38-jährige Pferdehalterin aus Haunetal einen Albtraum erlebt! Sie fanden ihre beiden 15-jährigen Pferde morgens tot auf der Weide. Erschossen!

Der Wallach und die Stute lagen regungslos auf der Koppel, die einst ein sicherer Ort für sie war. Die Reiterinnen standen unter Schock und konnten zunächst nicht glauben, was sie sahen. Inzwischen steht ein dramatischer Verdacht im Raum. Waren es Jäger? Zumindest fand in der Nacht vor dem blutigen Vorfall eine Jagd in der Nähe statt, es waren Schüsse zu hören. Ein Einzelfall wäre es jedenfalls nicht. Auch in Oberhausen (NRW) war im Februar ein Pferd von einem Jäger erschossen worden (>>> hier die Details).

+++ Für viele Pferde-Fans ein No-Go: Urlaub auf Mallorca: Beliebte Touristenattraktion in der Kritik – Expertin außer sich! „Ausbeuten“ +++

Die Ermittlungen der Polizei Hersfeld-Rotenburg laufen seit Wochen auf Hochtouren. Alle Hinweise deuten darauf hin, dass die Pferde durch Schüsse ums Leben gekommen sind. Kriminaltechniker hätten die Projektile analysiert, die bei der Obduktion der Tiere gefunden worden waren, teilte die Polizei am Mittwoch (19. Juni) mit. Dabei sei festgestellt worden, dass es sich um das gleiche Kaliber handele wie das in einer Waffe einer der Jäger in der Tatnacht.

Schüsse absichtlich oder aus Versehen?

Ob das Geschoss tatsächlich aus dieser Jagdwaffe stammt, sei aber noch unklar, hieß es von den Ermittlern. Derzeit gebe es auch noch keine Hinweise, dass den Tieren die tödlichen Verletzungen vorsätzlich beigebracht worden seien.

Mehr Themen:

Die Polizei untersucht nun, ob die beiden Tiere durch die Jagdgeschosse ums Leben gekommen sind. Nach Angaben der Polizei sind den Ermittlern die Identitäten mehrerer Jäger bekannt, die sich in jener Nacht in dem Gebiet aufhielten. Trotz intensiver Ermittlungen ist bislang noch unklar, ob die Schüsse absichtlich oder aus Versehen abgegeben wurden.

Die Pferde-Halterinnen hoffen auf eine schnelle Klärung des Falls. Für sie ist der Verlust unermesslich. Sie trauern nicht nur um ihre Tiere, die wie Familienmitglieder für sie waren, sondern sie sorgen sich auch um die Sicherheit ihrer Weide.