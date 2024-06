Pferde-Besitzerin sieht das schmerzhafte Drama nicht kommen – „Keine Zukunft“

Die Liebe zu Pferden kann alles andere in den Schatten stellen – ein Phänomen, das in manchen Beziehungen zu gewaltigen Spannungen führt. Im Fall einer jungen Frau, deren Leidenschaft für Pferde ihre Partnerschaft auf eine harte Probe stellt, scheint genau das eingetreten zu sein.

Während sie in der Pferdewelt ihre Erfüllung findet und ihr Leben rund um ihre Vierbeiner organisiert, sieht ihr Freund immer weniger eine gemeinsame Zukunft. Im sozialen Netzwerk „Reddit“ schilderte er seine Sicht der Dinge und fragte um Rat.

Pferde-Leidenschaft wird Mittelpunkt des Lebens

Seit fünf Jahren ist das Paar zusammen, hat eine gemeinsame Wohnung und einen Hund. In den ersten Beziehungsjahren fehlte es der Pferde-Besitzerin an Hobbys, berichtet ihr Freund. Er selbst treibt viel Sport und ist gerne unterwegs: „Habe versucht, sie ein paar mal zum Fitnessstudio und Co. mitzunehmen, aber das hat langfristig nichts gebracht.“

Doch dann wendete sich das Blatt. Nachdem die Freundin Pferde für sich entdeckt hatte, entwickelte sich ihre neue Leidenschaft schnell zum Mittelpunkt ihres Lebens. Sogar einen zweiten Job nahm sie an, um ihr Hobby zu finanzieren. Fast jede freie Minute verbringt die 25-Jährige seither bei den stolzen, gutmütigen Tieren, um sich deren Pflege zu widmen – fünf bis sechs Stunden pro Tag.

„Keine Zukunft“ für die Beziehung

Während sich die junge Frau in ihrer Pferdewelt verankerte, fühlt sich ihr 29-jähriger Freund immer mehr ausgeschlossen und beklagt, dass sich „alles in ihrem Leben um Pferde“ dreht. Er habe auch schon mal auf dem Hof mitgeholfen, aber das war wohl nicht das Richtige für ihn. Der Mann sah sich gezwungen, das Thema bei Reddit anzusprechen, und offenbarte dort, dass er für die Beziehung „keine Zukunft sehe“.

In den Kommentaren zeigen einige Nutzer Verständnis für die Situation, während andere dem Freund einen Spiegel vorhalten. Ein Nutzer merkt an: „Wenn wir mal das Pferd aus der Thematik rausnehmen, dann hat sich objektiv eure Situation doch gar nicht verändert. […] Das einzige, was sich geändert hat, ist: Du hast vorher versucht, sie dazu zu bewegen, sich dir anzupassen. Nun passiert das Ganze eher in umgekehrter Rollenverteilung.“

Die Kommentare spiegeln zwar durchaus Sympathie für den Freund wider. Jedoch werden auch kritische Stimmen laut, die das Gefühl haben, dass die junge Frau ähnliche Herausforderungen in der Beziehung durchlebt hat, bevor sie ihre Pferde-Leidenschaft entdeckte. So gibt ein Nutzer zu bedenken: „Sie hat jetzt ein Leben außerhalb der Beziehung, genauso wie du das immer hattest.“

Jetzt, wo die junge Frau ähnliche Freiheiten genießt wie einst ihr Freund, denkt dieser über eine Trennung nach. Was für eine Ironie des Schicksals. Es wird deutlich, dass es nicht nur um das Pferd geht, sondern um zwei Menschen, die unterschiedliche Prioritäten im Leben setzen. Die junge Frau findet in den Pferden einen Ausgleich für ihre Seele. Sie hat sich ein komplett neues Umfeld aufgebaut. Das Tragische ist, dass die Frau vermutlich nicht ahnt, dass ihre Beziehung vor dem Aus steht.