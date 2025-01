Personalausweis: Neue Foto-Pflicht kommt! Doch sie birgt ein großes Problem

Paukenschlag für alle, die bald einen neuen Personalausweis benötigen! Dass der Perso irgendwann seine Gültigkeit verliert, kann man direkt auf der Karte ablesen. Früher oder später muss ein neuer Personalausweis beantragt werden – auch, um ein aktuelles Foto von sich zu verwenden. Doch ab Mai gibt es eine neue Regel, die es in sich hat!

Denn mal eben zum Fotoautomaten am Bahnhof oder der U-Bahn-Station, um dann das Foto für den Personalausweis zu machen, ist dann wohl nicht mehr möglich. Ab dem 1. Mai 2025 dürfen Passbilder nur noch digital an die zuständige Behörde gesendet werden. Das hat zwar Vorteile, die auf der Hand liegen – doch auch Nachteile.

Personalausweis: Neue Foto-Pflicht kommt!

Das Bundesinnenministerium beschloss, dass ab Mai keine Papierbilder mehr für Reisepässe oder Personalausweise akzeptiert werden. Stattdessen müssen die Fotos digital und über sichere elektronische Kanäle übermittelt werden. So wolle man das Risiko von Manipulationen minimieren, heißt es vom Ministerium. Blöd nur, dass dadurch auch ein günstiger und unkomplizierter Weg zum neuen Dokument wegfällt.

Schon 2024 kündigte die Bundesregierung an, dass sie mit der Änderung „die Beantragung eines Ausweisdokuments bundesweit einheitlich, unkomplizierter und komfortabler“ gestalten wolle. Es reicht dann nicht mehr aus, ein Foto mit dem Smartphone zu machen. Stattdessen müssen professionelle Fotostudios die Bilder anfertigen und sie direkt an die Bürgerämter senden. Diese Studios müssen sich zuvor registrieren lassen, um die Bilder über gesicherte Kanäle an die Behörde zu übermitteln.

Neuerung birgt großes Problem

Diese Neuerung birgt aber auch Probleme: Wer einen neuen Ausweis benötigt, muss erstmal sicherstellen, ob die Fotostudios in der Nähe auch wirklich die neuen Anforderungen erfüllen oder ob in den zuständigen Bürgerämtern Geräte zur Aufnahme bereitstehen.

Und auch für die Fotostudios selbst wird es wohl nicht einfach. Denn die Ämter wollen oft eigene Fototerminals aufstellen, damit man alles vor Ort erledigen kann. Dadurch entgehen den Fotografen aber Gelder, von denen sie abhängig sind. Es bleibt abzuwarten, wie die Neuerung in der Praxis aussehen wird…