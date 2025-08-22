Wie teuer wird es jetzt? Preis für Personalausweis steigt an

Lebensmittel, Energie & Co… als wäre im Moment nicht sowieso schon alles teuer genug!

Weil die Bundesdruckerei mit steigenden Kosten zu kämpfen hat, will das Bundesinnenministerium laut „Bild“ die Preise für den Personalausweis oder Reisepass noch weiter anheben.

Personalausweis wird teurer

Um ihre hohen Kosten zu decken, stellt die Bundesdruckerei den Kommunen, die bei ihr Ausweisdokumente beantragen, seit dem 1. August 2025 bereits 4,90 Euro mehr pro Ausweis in Rechnung. Obendrauf kommen noch die rund 6 Euro pro Ausweis, die durch den Umstieg von Papierfotos auf digitale Passfotos entstehen (seit dem 1. Mai Pflicht!).

Da kommt einiges zusammen – Geld, das nicht jede Kommune so einfach aufbringen kann. Um die Kostenbelastung zu verteilen, soll die Gebührenerhöhung nun auf Bürgerinnen und Bürger ausgeweitet werden.

Neuen Perso lieber jetzt schon beantragen?

Stand jetzt zahlen Erwachsene in Deutschland für einen neuen Personalausweis-Antrag 37 Euro. Wie teuer er nach der nächsten Preisanpassung wird, hat das Ministerium noch nicht entschieden. Wer allerdings sowieso einen neuen Perso beantragen will, könnte noch ein bisschen sparen, wenn er das vor der Preiserhöhung erledigt.

Mit 37 Euro ist Deutschland aktuell übrigens das EU-Land mit dem viertteuersten Personalausweis. Nur Finnland(65 Euro), die Niederlande (78 Euro) und Österreich (91 Euro) verlangen noch mehr Geld für ihre Persos.