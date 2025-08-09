Perseiden 2025: In dieser Nacht erreicht das Himmelsspektakel seinen Höhepunkt

Jedes Jahr im August richten wir unseren Blick gen Himmel. Denn jetzt ist wieder die Zeit der Perseiden. Das ist ein Meteorstrom, der besonders viele Sternschnuppen zur Erde schickt.

Doch das unglaubliche Himmelsspektakel könnte uns dieses Jahr verwehrt bleiben. Und Schuld daran ist der Vollmond.

Perseiden 2025: Verwehrt uns der Vollmond den Blick auf die Sternschnuppen?

Seit Mitte Juli bis zum 24. August können wir mit etwas Glück häufiger Sternschnuppen am Nachthimmel entdecken als sonst. Am besten sollen sie in der Nacht vom 12. auf den 13. August zu sehen sein. Die Vereinigung der Sternfreunde und des Hauses der Astronomie in Heidelberg sprechen sogar von etwas 20 bis 30 Sternschnuppen pro Stunde. In der Theorie. Denn sichtbar ist das wunderschöne Himmelsspektakel nur bei klarem Himmel. Doch obwohl das Wetter vermutlich sogar mitspielt, könnte der Vollmond den Perseiden-Fans diesmal einen dicken Strich durch die Rechnung machen, wie „chip.de“ berichtet.

Zwar hat der Vollmond schon am Samstag (9. August) seinen Höhepunkt erreicht, doch selbst ein paar Tage später strahlt er noch hell vom Himmel. Und da er am 12. August bereits gegen 22 Uhr aufgeht, könnten die Sternschnuppen beinahe unsichtbar für unsere Augen bleiben. Mit etwas Glück sind aber vielleicht besonders helle Sternschnuppen oder Boliden (seltene Feuerkugeln) zu sehen. Verpass also nicht, in dieser Nacht nach oben zu schauen.

Was steckt hinter den vielen Sternschnuppen?

Aber warum gibt es eigentlich jedes Jahr zu dieser Zeit die Perseiden, die übrigens Perse-iden und nicht Persei-den ausgesprochen werden? Das liegt am Kometen 190P/Swift-Tuttle. Dieser kreist in einer elliptischen Umlaufbahn um die Sonne und hinterlässt kleine Staubteilchen im All.

Und jedes Jahr um den 12. August herum, durchkreuzt unsere Erde genau diesen Staub. Achtung, jetzt wird’s wissenschaftlich: Dabei gelangen die Teilchen mit hoher Geschwindigkeit in die Atmosphäre, werden durch die Reibung mit den Luftmolekülen ausgebremst und dabei so heiß, dass sie verglühen. Das sehen wir dann als Sternschnuppen.