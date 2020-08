Perseiden 2020: Sternschnuppen-Nacht steht kurz bevor – hier gibt es den Live-Stream

Sternschnuppen-Regen! Wie jedes Jahr steht auch 2020 bald wieder der Höhepunkt des Meteorstroms der Perseiden an.

2020 waren bereits einige Perseiden am Himmel zu sehen, obwohl das Beste erst noch bevor steht.

Perseiden 2020: DANN ist der Höhepunkt

Perseiden – auch Sternschnuppen genannt – bestehen aus kleinen Teilchen, die ein Komet in seiner Flugbahn hinterlässt. Wenn Diese in die Erdatmosphäre eintreten, verglühen sie durch die enorme Reibung. Dabei legen die Perseiden noch mehrere Kilometer zurück, wodurch Leuchtspuren entstehen. Wie lange der Prozess dauert, hängt von der Größe der Teilchen ab.

------------

Infos zu Perseiden:

Die Perseiden sind ein Meteorstrom

Die Sternschnuppen sind ein jährlich auftretendes Naturschauspiel

Sie haben ihren Aktivitätszeitraum zwischen dem 17. Juli und dem 24. August

---------------

Rund um den 12. August steht auch 2020 wieder der Höhepunkt bevor. Dieses Jahr wird er in der Nacht von dem 12. auf den 13. August erwartet.

Dementsprechend werden rund um dieses Datum auch die ersten Live-Streams des Naturschauspiels online gehen. Am 12. August um 6 Uhr morgens startet dann unter anderem dieser Livestream des Lowell Observatory auf Youtube.

Live-Stream

Wer nicht ganz so früh aufstehen will und lieber bereits in der Nacht etwas Sterne schauen will, der wird hier fündig: Der italienische Astronom Gianluca Masi überträgt ab Dienstag, 11. August um Punkt Mitternacht den Blick in die Sterne. Auch diesen Live-Stream haben wir dir hier eingebettet:

Live-Stream2

Perseiden 2020: Wann kann man sie am besten sehen?

Die beste Zeit um den Sternschnuppen-Schauer im Jahr 2020 zu beobachten, ist die zweite Nachhälfte.

---------------

In diesem Zeitraum kannst du bis zu 50 Sternschnuppen pro Stunden am Himmel sehen.

Perseiden 2020: SO kannst du sie am besten beobachten

Um die Perseiden am besten sehen zu können, solltest du dir laut „WetterOnline“ einen dunklen Ort abseits von Lichtquellen suchen. Besonders gut sind beispielsweise unbewaldete Bergkuppen geeignet.

Auch 2020 werden die Perseiden bald ihren Höhepunkt erreichen. Foto: imago images / Karina Hessland

Nun fehlt nur noch ein klarer Nachthimmel, um auch 2020 möglichst viele Perseiden zu bestaunen.

