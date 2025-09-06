Heimlich, still und leise! Pepsi nimmt über 20 Artikel bei Rewe, Lidl und Co. aus dem Sortiment

Dass sich das Sortiment bei Rewe, Lidl und Co. immer mal wieder ein bisschen ändert, ist normal. Ständig passen Supermärkte und Discounter sich an den wechselnden Nachfragen der Kunden an und nehmen neue Produkte auf, oder eben unbeliebte Waren aus dem Sortiment.

Dass allerdings gleich über 2o Produkte einer Marke aus dem Sortiment genommen werden, ist alles andere als gewöhnlich. Insbesondere ohne große Vorankündigung. Beim amerikanischen Getränke-Hersteller Pepsi ist das jetzt jedoch der Fall. Diese Produkte werden bald wohl nicht mehr bei Rewe, Lidl und Co. zu kaufen sein.

Schock bei Rewe, Lidl und Co.: Pepsi nimmt über 20 Artikel aus dem Sortiment

Anstatt per Mitteilung darüber zu informieren, dass die Artikel aus dem Sortiment genommen werden, tut Pepsi dies anscheinend lieber ganz still und heimlich. Das lässt sich zumindest darauf schließen, dass zahlreiche Produkte auf der Website mit „nur noch für kurze Zeit verfügbar“ gekennzeichnet sind. Pepsi hat sich dazu entschieden, die betroffenen Getränkesorten nicht mehr weiter herzustellen, wie „thestreet“ berichtet.

Insgesamt neun verschiedene Sorten von Mountain Dew stehen auf der roten Liste – inklusive der zuckerfreien Versionen. Außerdem mit dabei sind zwölf weitere Getränkesorten.

Das sind die betroffenen Produkte:

Mtn Dew Caffeine Free

Mtn Dew White Out

Mtn Dew Kickstart: Mango Lime

Mtn Dew Kickstart: Original Dew

Mtn Dew Kickstart: Blueberry Pomegranate

Mtn Dew Major Melon

Mtn Dew Zero Sugar Major Melon

Mtn Dew Spark

Mtn Dew Zero Sugar Spark

Lemon Bubly

Apple Bubly

Cranberry Bubly

Bubly Bounce Citrus Cherry

Bubly Bounce Mango Passion Fruit

Bubly Bounce Triple Berry

Gatorade Fit: Cherry Lime

Gatorade Fit: Tangerine Orange

Gatorade Zero with Protein Grape

Gatorade Zero with Protein Fruit Punch

Gatorade Zero with Protein Cool Blue

Gatorade Zero with Protein Glacier Cherry

Pepsi setzt kleineren Fokus

Als Grund für die enorme Eindämmung der Produktion gab Pepsi-Chef Ramon Luis Laguarta gegenüber „thestreet“ einen verstärkten Fokus auf Cola-Artikel an. Das Unternehmen wolle sich auf erfolgreichere Sorten fokussieren. Auch Gatorade solle weiterhin eine Priorität für Pepsi bleiben.

Wann die Produkte genau bei Rewe, Lidl und Co. verschwinden ist unklar. Wenn ein Artikel nicht mehr hergestellt wird, kann er nämlich trotzdem noch aus den Lagern an die Filialen versendet werden. Zudem könnten Einzelhändler noch restliche Lagerbestände der Produkte haben. Fest steht allerdings: Wer noch etwas von seinem Lieblings-Getränk abhaben will, sollte jetzt schnell sein!