Penny bietet neue Produkte an und stellt eine Sache sofort klar – danach kennen Kunden kein Halten mehr

Ob Penny mit dieser Art von Kundenfeedback gerechnet hat?

Wenn Discounter wie Penny auf Aktionen mit besonderen Artikeln hinweisen, bezieht sich das oft nur auf eine Auswahl teilnehmender Filialen. In sozialen Netzwerken kriegen die Läden dann vermehrt den Unmut ihrer Kunden zu spüren, die in ihrer lokalen Filiale leer ausgehen. Genau das wollte Penny offenbar mit dieser Facebook-Werbung für eine vegane Lebensmittel-Eigenmarke vermeiden.

Penny weist Kunden auf Aktion hin – und bekommt massenweise Feedback

„Ab sofort gibt es viele unserer leckeren Food for Future-Artikel dauerhaft in ausgewählten Penny-Märkten, darunter beispielsweise den Genuss-Hirten, die Genuss-Scheiben und die vegane Fleischwurst,“ teilt Penny auf Facebbok mit. Doch direkt im Anschluss folgt extra der Hinweis: „Diese Artikel sind nicht in allen Filialen erhältlich.“

Das ist Penny:

wurde 1973 gegründet, Zentrale in Köln

rund 2.135 Filialen in Deutschland

gehört zur Rewe Group

2007 massive Expansion durch Übernahme von Plus-Filialen

Umsatz 2018: rund 12,4 Milliarden Euro

noch in sechs weiteren Ländern in Europa tätig (Italien, England, Frankreich, Ungarn, Spanien, Tschechien)

Ob damit ein Shitstorm von enttäuschten Kunden ausbleibt? Sieht bisher ganz so aus. In den mehr als 300 Kommentaren finden sich nur wenige unzufriedene Wortmeldungen. Stattdessen wird das Social-Media-Team von einer ganz anderen Anfragen-Welle überrollt.

Penny fragt Kunden nach ihren Filialen

Den Penny hat seinen Kunden direkt unter dem Post ein Angebot gemacht: „Wenn ihr wissen möchtet, ob euer Penny-Markt auch dabei ist, schreibt uns bitte eine private Nachricht (PLZ + Ort).“ Und darauf sprangen offenbar viele Kunden an – und einige interpretieren „private Nachricht“ offenbar als „öffentlicher Kommentar unter dem Facebook-Post“.

Zahlreiche Postleitzahlen und Orte sind in der Kommentarspalte zu finden. Wahrscheinlich zu viele, um jede einzeln zu beantworten. Wäre eine Liste mit teilnehmenden Filialen da nicht praktischer gewesen? Und wie wird überhaupt ausgewählt, welche Filialen an solchen Aktionen teilnehmen? Wir haben bei Penny angefragt.

So erklärt Penny die Aktion

„Je nach Verfügbarkeit erweitern wir sowohl die Anzahl der dauerhaft gelisteten Artikel, die dann in allen Märkten verfügbar sind, als auch die von Aktionsartikeln, die nicht in allen Märkten verfügbar sind“, erklärt Penny-Pressesprecher Andreas Krämer auf Anfrage unserer Redaktion. „Neben der reinen Verfügbarkeit entsprechender Mengen haben wir aufgrund eines heterogenen Filialnetzes, unterschiedlicher Wettbewerbsumfelder und abweichender Nachfrage nicht in jedem Markt ein identisches Angebot.“

Zudem befinde sich die vegane Eigenmarke „Food for Future“ noch im Aufbau, „sodass wir auch das ein oder andere schlicht ausprobieren.“

Umfassende Marktlisten, die als Alternative zu den zahlreichen Kundenanfragen fungieren könnte, „veröffentlichen wir aus grundsätzlichen Erwägungen nicht“, so Krämer. (at)