Penny-Kunden kaufen Tiefkühlspinat – sie hätten es besser lassen sollen

Öko-Test hat 22 Tiefkühl-Rahmspinat-Produkte untersucht. Nur vier Artikel erhielten die Bestnote „sehr gut“. Zwei schnitten „ungenügend“ ab.

Die Tester fanden in manchen Produkten Schadstoffe wie Schwermetalle, Nitrit und Pestizide. Die Preise der geprüften Produkte reichen von 56 Cent bis 3,12 Euro pro 500 Gramm.

Penny-Spinat fällt negativ auf

Der Penny Rahmspinat überschreitet die Bleigrenzwerte und erhielt die schlechteste Bewertung. Auch der Frosta Rahmspinat enttäuscht: Er enthält Nitrit und das Pestizid Lambda-Cyhalothrin. Mehr als die Hälfte der getesteten Produkte weist erhöhte Nitritwerte auf, bei zweien sind diese sogar stark erhöht.

Von Nitrit gehen Gesundheitsgefahren aus. Es kann den Sauerstofftransport im Blut hemmen und zu krebserregenden Stoffen reagieren. Öko-Test empfiehlt, Spinat nur ein Mal pro Woche zu essen. Schwermetalle wie Cadmium wurden ebenfalls vereinzelt nachgewiesen. Dabei gelten diese als krebserregend.

Penny-Spinat: Gesundheitsrisiko durch Schadstoffe

Der All Seasons Rahmspinat von Aldi, der Ja! Rahmspinat von Rewe und der K-Bio Rahmspinat von Kaufland überzeugen dagegen. Sie enthalten keine bedenklichen Mengen an Schadstoffen und erfüllten die Qualitätsvorgaben. Der Penny Rahmspinat bleibt jedoch besonders problematisch, berichtet „Ruhr24„.

Fünf der getesteten Produkte wiesen zu wenig Milchfett auf, was nicht den Anforderungen für Rahmspinat entspricht. Bei Spinat aus dem Penny-Supermarkt zeigte sich zudem ein besonders geringer Milchfettanteil. Die Spinatanteile der Produkte schwanken zwischen 64 und 88 Prozent.

Im Test von Öko-Test war der Penny Rahmspinat mit seinen Schadstoffmengen insgesamt das schlechteste Produkt. Wer Wert auf Qualität legt, sollte besser zu Aldi, Rewe oder Kaufland greifen. Alle getesteten Produkte stammen aus Deutschland, den Niederlanden oder Belgien.

