Penny rührt mit Weihnachtsspot zu Tränen – „Pipi im Auge“

Es geht allmählich auf Weihnachten zu. Das merkt man vor allem auch beim Einkaufen in Supermärkten und Discountern wie Penny, denn die Märkte haben zahlreiches Weihnachtsgebäck und -schokolade im Angebot.

Nun hat Penny aber auch mit einem Weihnachtsspot auf das bevorstehende Fest der Liebe aufmerksam gemacht. Der Videoclip rührt zu Tränen, denn dahinter steckt eine besondere Nachricht. Eine Frau schreibt deshalb: „Pipi im Auge“. Schließlich liegt der Sinn im Weihnachtsfest nicht nur im Weihnachtsgebäck und der -schokolade.

Penny: Weihnachtsspot rührt zu Tränen

Weihnachten ist die Zeit, in der die Menschen zusammenkommen und gemeinsam feiern – zumindest jene innerhalb einer Familie oder eines Freundeskreises. Aber warum ist man gegenüber anderen Menschen abgeneigt und das auch noch während dieser besinnlichen Zeit?

Genau darauf will Penny in seinem Weihnachtsspot aufmerksam machen. Zu dem auf Facebook veröffentlichten Videoclip schreibt der Discounter: „Stellt euch vor, Weihnachten wäre für wirklich alle …“

Es geht um einen Jungen, der auf seinem Balkon Musik macht. Sofort kommt eine Nachbarin raus und beschwert sich: „Ruhe! Stell' dir vor, das würde jeder machen.“ Der Junge zieht ein trauriges Gesicht, doch dann stellt er sich vor, es würden tatsächlich alle Menschen Musik auf ihren Balkonen machen – und der Gedanke zaubert dem Jungen ein Lächeln ins Gesicht, die Atmosphäre wirkt sofort fröhlicher.

Szenenwechsel. Der Junge trifft an einer Haltestelle auf einen Arbeiter, welcher Schmierereien an einem Stromkasten übermalt. Daraufhin greift der Junge zu einem Pinsel und malt dem Mann auf einem Plakat an der Haltestelle einen Schnurrbart. Der Arbeiter reagiert wütend und ruft: „Hey Junge, stell' dir vor, das würde jeder machen.“ Wieder stellt sich der Junge das vor, die Umgebung erscheint in fröhlicherer Atmosphäre. Eine Radfahrerin mit einem Schnurrbart fährt an ihm vorbei und zwinkert ihm zu.

Erneuter Szenenwechsel. Der Junge formt große Schneeballen auf der Straße. Doch das stört einen Autofahrer, der ihm verärgert zuruft: „Hey, stell' dir vor, das würde jeder machen.“ Wieder verfliegt der Junge kurz in seinen Gedanken und sieht auf der Straße Menschen, die im Schnee spielen und Schneemänner bauen – ein Ort voller Leben und Freude.

Schließlich läuft der Junge mit seiner Mutter durch eine dunkle Einkaufsstraße inmitten zahlreicher Menschen. Seine Mutter hält eine prall gefüllte Einkaufstasche in der Hand, aus welcher der Junge kurzerhand einen großen Schokoladen-Weihnachtsmann herausnimmt. Er gibt diesen einem Obdachlosen und zaubert ihm damit ein Lächeln ins Gesicht. Als die Mutter des Jungen dazukommt und einen Arm auf seine Schulter legt, sagt dieser ihr: „Stell' dir vor, das würde jeder machen.“ Seine Mutter ist gerührt von den Worten ihres Kindes, stimmt ihm sichtlich zu und nimmt ihn in den Arm. Dazu heißt abschließend: „... dann ist Weihnachten für alle.“

Penny-Kunden sind gerührt

Die Nachricht hinter dem emotionalen Weihnachtsspot ist also klar: Damit die Welt zu einer besseren wird, braucht es nicht. Es muss sich bloß jeder solidarisch und hilfsbereit gegenüber seinen Mitmenschen verhalten.

Besonders gerührt von dem Viceoclip zeigt sich eine Frau auf Facebook, die schreibt: „Hab Pipi in den Augen - wie schön.“ Und auch die Meinung Tausender anderer Penny-Kunden ist eindeutig. Sie schreiben zum Beispiel:

„Aber warum nur zu Weihnachten. Stell dir vor, wir würden das immer machen.“

„Danke, ich geh' mich dann mal neu schminken.. hab da plötzlich was im Auge..“

„Ja, das wäre schön .....eine tolle Werbung von Penny. Das berührt mich sehr ....für alle Menschen viel Gesundheit und ein besinnliches Weihnachtsfest.“

„Also die ersten drei Sachen sind wirklich fragwürdig (Ruhe Störung, Vandalismus, Eingriff in den Straßenverkehr), aber mit der Schoki-Spende ist es dann ein interessanter Gedanke, ein Umdenken anzuregen. Ihr hättet aber auch drei positive Beispiele nehmen können.“

„Das ist so schön. Sowas sollte immer so sein.“

Damit bleibt also nur zu hoffen, dass fortan jeder mit dem Gedanken „Stell' dir vor, das würde jeder machen“ durchs Leben geht.

