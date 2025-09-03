Penny-Kundin ungläubig, als sie DAS im Regal sieht: „Es ist September“

„Verrückt, echt.“ Der Anblick dieser Produkte im Penny-Markt entlockt einer Kundin nur wenige Worte. Denn sie kann nicht fassen, was sie jetzt schon im Discounter zu sehen bekommt. Dabei schreiben wir gerade mal Anfang September.

Doch wie kann es anders sein: Das Weihnachtsgebäck hat bereits Einzug gehalten bei Penny. Und nicht nur hier. Wir zeigen dir auf, wo du sonst schon überall Lebkuchen, Spekulatius und Co. bekommen kannst.

Penny-Kundin fassungslos: „Es ist September“

„Da ist man nix ahnend einkaufen und sieht das bei Penny. Es ist September.“ Mit diesen Worten kommentiert eine Facebook-Nutzerin und Penny-Kundin zwei Fotos, die sie im Markt gemacht hat und unbedingt teilen musste. Sie ist von dem Angebot an Weihnachtsleckereien überwältigt.

Denn da stehen nicht nur ein paar Packungen, sondern gefühlt schon so viel wie in der Hauptweihnachtszeit. Bergeweise Lebkuchen, Stollen, Spekulatius, Schokoladen-Weihnachtsmänner… Alles, was das Herz traditionellerweise erst im Spätherbst begehrt. „Verrückt, echt“, findet das die Frau. Und damit ist sie nicht alleine.

Penny zieht mit

„Cool, Weihnachten kann kommen“, scherzt ein Nutzer in den Kommentaren unter dem Facebook-Beitrag. Doch für andere ist das einfach noch zu früh. „Nu, aber nicht jetzt schon“ und „nee, ist drei Monate zu zeitig. Da hat man keinen Bock auf Weihnachten“, lauten ihre Meinungen.

Fakt ist allerdings, dass der Verkauf von Weihnachtsgebäck immer schon so früh startet. Bei Norma, Müller, Netto und Kaufland ist es bereits so weit. Laut Kaufland sei der Start Ende August bis Anfang September branchenüblich (>>hier mehr dazu).

Netto betonte DER WESTEN gegenüber, dass die Kunden bereits daran gewöhnt seien, dass die Produkte schon im Spätsommer verfügbar seien. „Netto passt das Angebot schrittweise an die Nachfrage an und sorgt so für eine optimale Verfügbarkeit der beliebtesten Weihnachtsprodukte.“ Zudem wolle man auch auf die Vorfreude der Kunden auf die Weihnachtszeit eingehen – auch wenn diese offensichtlich noch nicht bei allen so groß ist.