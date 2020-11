Diese Penny-Filiale gibt es so nur ein mal in Deutschland. (Symbolbild)

Penny: So eine Discounter-Filiale hast du noch nie gesehen – es gibt sie nur einmal in Deutschland

Diese Penny-Filiale auf der Hamburger Reeperbahn ist kaum wiederzuerkennen! Vier Wochen hat der Umbau gedauert, nun erstrahlt die Discounter-Filiale im neuen Glanz. Der Look ist ziemlich ungewöhnlich für einen Discounter, soviel sei verraten.

Penny: So eine Filiale hast du noch nie gesehen

Von außen betrachtet ist der Penny nur an dem Schild mit der Namensaufschrift zu erkennen. Auch von außen wirkt das Geschäft nicht wie ein typischer Discounter.

Nach dem Umbau sieht es in der Filiale nun ganz anders aus. (Symbolbild) Foto: imago images / biky

Auch im Laden setzt Penny auf ein ungewöhnliches Design, das es so nur einmal in Deutschland gibt, berichtet unser Partnerportal MOIN.DE. Inspiration genug gab es immerhin in der Nachbarschaft. Immerhin steht die Filiale mitten auf der Hamburger Reeperbahn.

+++ Penny: Kunde völlig irritiert – „Ganz ehrlich, wer denkt sich denn sowas aus?“ +++

------------------------------------

Das ist Penny:

wurde 1973 gegründet, Zentrale in Köln

rund 2.135 Filialen in Deutschland

gehört zur Rewe Group

2007 massive Expansion durch Übernahme von Plus-Filialen

Umsatz 2018: rund 12,4 Milliarden Euro

noch in sechs weiteren Ländern in Europa tätig (Italien, England, Frankreich, Ungarn, Spanien, Tschechien)

------------------------------------

Schon an der Obsttheke begrüßen dich jetzt die ersten großen leuchtenden Neon-Buchstaben. Darauf zu lesen Worten wie „knackige Dinger“ oder „heiße Teile“. Ganz schön freche Sprüche!

Penny: Kult-Penny erhält neuen Anstrich

Die Filiale hat sogar eine Kiez-Größe als Patin, um wen es sich hierbei handelt, liest du hier bei MOIN.DE. (mia)

--------------

Weitere News:

Penny: „Stell' dir vor, das würde jeder machen!“ – Weihnachtspost des Discounters sorgt für Gänsehaut

Lidl, Aldi, Rewe und Co.: Verbraucherschutz warnt! Auf diesen Trick fallen viele Kunden herein

Rewe: Kundin geht im Supermarkt einkaufen – dann wird sie böse überrascht: „Ist das euer Ernst?“

----------------