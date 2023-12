Penny muss Öffnungszeiten an Silvester ändern – diese Zeiten gelten

Silvester steht vor der Tür, und viele von uns planen bereits die letzten Besorgungen des Jahres. Normalerweise erwarten wir an Silvester recht kundenfreundliche Öffnungszeiten von Supermärkten wie Penny, doch dieses Jahr müssen wir uns auf eine Änderung einstellen.

Das Besondere an diesem Silvester ist, dass der Tag auf einen Sonntag fällt, was nicht nur bei den Kunden, sondern auch im Einzelhandel für eine Änderung der Gewohnheiten sorgt.

Penny mit anderen Öffnungszeiten an Silvester

Traditionell sind am 31. Dezember die Öffnungszeiten in vielen Geschäften auf einen halben Tag beschränkt – Kunden haben meist Zeit von früh morgens bis etwa 14 Uhr, um ihre Einkäufe zu erledigen. Bei Penny etwa kann man üblicherweise damit rechnen, zwischen 7 und 14 Uhr noch die Chance für die letzten Einkäufe des Jahres zu haben.

In diesem Jahr jedoch gibt es eine bedeutsame Ausnahme: Da Silvester auf einen Sonntag fällt, bleiben fast alle Penny-Filialen geschlossen. Diese Entscheidung fällt konform mit den gesetzlichen Bestimmungen vieler Bundesländer, die vorsehen, dass an Sonn- und Feiertagen die Geschäfte geschlossen bleiben.

Wenige Penny-Filialen geöffnet

Es gibt jedoch auch Ausnahmen von dieser Regel, denn Penny-Filialen an Sonder-Standorten, wie etwa an Bahnhöfen, dürfen oft auch an Sonn- und Feiertagen ihre Türen öffnen. Diese Filialen sind vor allem für Reisende und jene gedacht, die vielleicht spontan noch etwas benötigen.

Damit Kunden nicht vor verschlossenen Türen stehen, empfiehlt es sich, bereits im Vorfeld die Öffnungszeiten der betreffenden Filialen zu prüfen. Eine direkte Anfrage vor Ort bei Penny oder ein Blick auf die Website können Klarheit verschaffen.

Bremen ist die Ausnahme

Besonders interessant ist die Situation im Bundesland Bremen: Hier ist es auch an diesem besonderen Silvester gestattet, die Ladentüren zwischen 8 und 14 Uhr zu öffnen. Doch auch hier sollte Kunden nicht blindlings von geöffneten Geschäften ausgehen.

Ob Penny, Aldi, Kaufland, Edeka, Lidl, Rewe oder Netto – vielfach bleibt es den Filialen überlassen, ob sie von dieser Möglichkeit Gebrauch machen wollen. Es gilt also auch hier, sich vorab zu informieren, um nicht unangenehm überrascht zu werden.

Weitere Supermarktketten wie Aldi, Kaufland, Edeka, Lidl, Rewe oder Netto ziehen mit Penny gleich und halten die meisten ihrer Filialen an diesem Tag geschlossen. Aber auch hier gilt: Filialen an Sonder-Standorten könnten eine Ausnahme bilden.

Kunden von Penny müssen sich informieren

Diese Regelung ermöglicht einen kleinen Spielraum für all diejenigen, die doch noch Einkäufe tätigen müssen oder wollen. Daher ist das Motto des Tages: Nachfragen und sich informieren!

Die Öffnungszeiten an Silvester sind also in diesem Jahr besonders bei Penny und Co. davon abhängig, wo man sich befindet und welche Filiale man aufsuchen möchte. Wer sicher sein will, seine Vorhaben am letzten Tag des Jahres auch wirklich umsetzen zu können, den beteiligt sich im Vorfeld und macht sich schlau über die genauen Öffnungszeiten. So kann Silvester stressfrei und mit allen nötigen Zutaten für einen gelungenen Jahresabschluss begangen werden.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.