Was ist denn hier los? Beliebtes Obst bei Penny sieht plötzlich ganz anders aus

Penny-Kunden dürften sich in den nächsten Tagen und Wochen wohl recht irritiert die Augen reiben, wenn sie durch die Obstabteilung schlendern.

Denn wer bei Penny demnächst eine Ananas kaufen will, der muss sich ab September an einen neuen Anblick gewöhnen, wie der Discounter offiziell mitgeteilt hat.

Neuer Ananas-Look bei Penny

Die Ananas bei Penny soll es ab September deutschlandweit in allen 2.130 Filialen nur noch ohne Krone zu kaufen geben. Die typischen grünen spitzen Blätter, die oben aus der Frucht herausschauen, will man künftig bereits bei der Ernte entfernen – sodass in der Discounter-Auslage am Ende nur noch der Fruchtkörper mit der braunen, stacheligen Schale zu finden ist.

Kronenlose Ananas bei Penny. Foto: PENNY Markt GmbH

„Die Krone macht ca. 25 Prozent des Fruchtvolumens aus“, erklärt Penny. Fehlt die Krone, habe man insgesamt weniger Masse zu verpacken und zu transportieren – und könne durch die daraus resultierende Effizienz den eigenen CO2-Fußabdruck reduzieren. „Zudem können die Kronen im Ursprungsland wiederverwendet werden“, heißt es in der Penny-Mitteilung. „Etwa 20 Prozent werden zum Anbau neuer Ananas genutzt und die restlichen 80 Prozent als Dünger. Bisher landeten die Ananaskronen mehr oder minder ungenutzt im häuslichen Abfall der Kunden.“

„Qualität und Haltbarkeit bleibt unverändert“

Natürlich ist auch Penny klar, dass der Anblick einer kronenlosen Ananas den ein oder anderen Kunden irritieren dürfte. „Mit dem Verzicht auf die Kronen, verändern wir nur die gewohnte Optik“, gesteht Patricia Hirsch, die bei Penny als Einkaufsleiterin für Obst, Gemüse und Blumen arbeitet. Sie betont aber gleichzeitig: „Qualität und Haltbarkeit der Früchte bleibt unverändert, das haben ausgiebige Tests eindeutig gezeigt.“