Penny: Kundin stinkwütend – „So langsam fühle ich mich echt verarscht“

Wie ärgerlich! Eine Penny-Kundin ist stinkwütend. Sie wollte sich in ihrer Filiale in Kaiserslautern ein Angebot sichern. Doch darauf wurde nichts. Die Penny-Kundin gibt aber nicht auf.

Auf Facebook berichtet die Frau, was sie bei Penny erlebt hat und ist sauer. „Also so langsam fühle ich mich echt verarscht von euch“, schreibt sie.

Penny-Kundin besucht sechs Filialen

Am 26. November soll der Discounter Nachtwäsche und Jumpsuits von Mickey Mouse angeboten haben. Schon vor einem Monat wollte die Kundin sich eines der Exemplare von Penny sichern – ging aber leer aus.

Diese Schlaganzüge werden aktuell bei Penny angeboten. Foto: Screenshot penny.de

„Die sind in keiner von sämtlichen Filialen in Kaiserslautern und Umgebung erhältlich bzw. überhaupt in der Filiale ausgeschrieben waren. Ist angeblich nicht mitgekommen“, so die Kundin.

Nun bietet Penny auch Schlafanzüge und Socken der Disney Figur in dieser Woche an. Erneut fährt die Kundin zum Markt. Wieder wird sie enttäuscht: „Diese Woche das gleiche Spiel. Die gleichen Produkte mit der gleichen Aufmachung und wieder in keiner der Filialen erhältlich. Wenn sie ausverkauft gewesen wären, ok. Aber es gibt diese Artikel GAR NICHT.“

Penny will Vorfall prüfen

Daraufhin kommentiert Penny den Post und fragt, wo die Kundin die Schlafanzüge kaufen wollte. Sie antwortet: „In allen in Kaiserslautern! Hinzu kommt die Otterbach Filiale, Otterberg und Weilerbach!“

Also in insgesamt sechs Penny-Filialen schaute die Frau nach und wurde bitter enttäuscht. Der Discounter will nun prüfen, was schiefgelaufen ist. (ldi)

