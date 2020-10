Penny: Kundin nach Einkauf stinksauer – als der Discounter reagiert, eskaliert es

Eine Penny-Kundin beschwert sich nach ihrem Einkauf bei dem Discounter.

Doch die Reaktion von Penny kann sie auch nicht besänftigen. Ganz im Gegenteil – die Antwort des Discounters macht sie nur noch wütender.

Penny: Kundin übt Kritik

Über Facebook beschwert sich die Frau, dass sie in mehreren Penny-Filialen in Düsseldorf versucht habe, Pepsi zu kaufen. Diese sei bei Penny im Angebot. Doch in keiner der Filialen habe sie eine Pepsi Max kaufen können.

---------------

Das ist Penny:

wurde 1973 gegründet, Zentrale in Köln

rund 2.135 Filialen in Deutschland

gehört zur Rewe Group

2007 massive Expansion durch Übernahme von Plus-Filialen

Umsatz 2018: rund 12,4 Milliarden Euro

noch in sechs weiteren Ländern in Europa tätig (Italien, England, Frankreich, Ungarn, Spanien, Tschechien)

---------------

“Als ich die Verkäufer ansprach, bekam ich nur zu hören: 'Haben wir nicht' oder: 'Wir kriegen die Woche noch Lieferung'“, schreibt sie weiter. Das sei nicht das erste Mal, dass ihr sowas passiert. „Langsam nervt mich das total und ich werde mir überlegen, meine Einkäufe in anderen Läden zu tätigen. Weiterempfehlen kann ich ihre Läden so auch nicht“, so die frustrierte Penny-Kundin.

Penny reagiert auf die Kritik, doch das hilft ganz und gar nicht

Penny antwortet schnell auf den Facebook-Post. „Oft handelt es sich bei solchen Angeboten mit mehreren Sorten um Mischpaletten. Das bedeutet, dass auf einer Palette mehrere Sorten enthalten sind. Leider kann es passieren, dass diese aufgrund der hohen Nachfrage schnell ausverkauft sind“, lautet die Antwort.

---------------

Weitere Penny-News:

Penny: Kundin findet „Gratis-Zugabe“ in Laugenstange – Discounter geschockt – „Sollte natürlich nicht passieren“

Penny: Schock-Moment vor Discounter! Seniorin verliert nach Sturz das Bewusstsein

Penny: Frau möchte Treuepunkte einlösen – doch sie wird bitter enttäuscht

---------------

Doch diese stellt die Kundin überhaupt nicht zufrieden. „Ich hasse diese generierten Antworten“, war ihr Kommentar zu der Antwort von Penny und auch andere User mischten sich ein.

Penny: Kunden sind sehr enttäuscht

„Wenn ihr wisst das es eine hohe Nachfrage gibt, warum bestellen die Märkte dann nicht ausreichend“, fragt ein weiterer User. Die Ware werde immerhin in diesem Fall nicht von heute auf morgen schlecht.

Penny: Dass eine Kundin keine Pepsi bekam, sorgte für viel Ärger. (Symbolbild) Foto: imago images / Waldmüller

Penny reagierte auch erneut auf den Kommentar der aufgebrachten Kundin und sagte nur, dass man nichts weiter für sie machen könne. So schnell wird sie als wahrscheinlich nicht wieder bei Penny einkaufen gehen. (gb)