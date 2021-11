Penny: Kunde sieht Schriftzug über Alkoholregal – er kann sich einen zynischen Spruch nicht verkneifen

Ein Werbespruch bei Penny hat jetzt eine verrückte Bedeutung bekommen.

Ein Kunde entdeckt eine Werbetafel über einem Regal in einer der Penny-Filialen und muss schmunzeln. Gibt es da eine Verbindung zwischen dem Spruch und den Produkten im Regal?

Penny: Kunde entdeckt ein witziges Detail in einer Filiale – „Hätte da Fragen“

Als ein Kunde in einem Penny-Markt am Spirituosen-Regal vorbeiläuft, fällt ihm ein Schild auf, das dort über dem Alkohol hängt. Eigentlich ist der Spruch darauf nur ein Werbeslogan des Discounters, doch in Verbindung mit den Produkten darunter bekommt er eine ganz andere Bedeutung.

---------------------------------

Ein paar Fakten zu Penny:

wurde 1973 gegründet, Zentrale in Köln

rund 2.135 Filialen in Deutschland

gehört zur Rewe Group

2007 massive Expansion durch Übernahme von Plus-Filialen

Umsatz 2018: rund 12,4 Milliarden Euro

noch in sechs weiteren Ländern in Europa tätig (Italien, England, Frankreich, Ungarn, Spanien, Tschechien)

---------------------------------

Penny: Ein Alkoholregal im Supermarkt. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Shotshop

Das findet der Kunde so witzig, dass er sofort ein Foto davon macht und bei Facebook postet. In der Überschrift lässt er sich zu einem sarkastischen Kommentar hinreißen, den er kess an Penny adressiert. „Hey Penny, ich hätte da so ein, zwei Fragen bezüglich zweifelhafter Werbung.“

---------------------------------

---------------------------------

Und auf dem Bild ist das volle Spirituosen-Regal in einem Markt des Discounters zu sehen. Darüber steht auf einem roten Schild: „Erstmal zu Penny, weil’s den Alltag leichter macht.“

Dieses Schild bei Penny sorgt für Lacher. Foto: Mathias Legatus Legionis Priegnitz

Das dieser Slogan direkt über den Rum- und Whisky-Flaschen steht, gibt ihm eine neue Bedeutung. Dadurch hat es den Anschein, dass Penny zum Alkoholkonsum anregen würde. Das hat der Discounter sicherlich nicht intendiert – so viel zum Thema „zweifelhafte Werbung“. (mbo)