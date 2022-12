Penny, Kaufland und Co.: Kunden können sich freuen – HIER wird’s bald günstiger

Was mussten Kunden von Penny, Kaufland und Co. in den vergangenen Wochen und Monaten immer wieder für schlechte Nachrichten einstecken. Immer wieder wurden Produkte teurer und teurer. Doch zum Jahreswechsel können sich die Kunden ausnahmsweise mal freuen. Bei Penny, Kaufland und Co. gibt es einige Preissenkungen.

Kaum eine Woche verging, ohne dass es Preiserhöhungen in den Supermärkten gab. Kunden, die bei Penny, Kaufland und Co. einkaufen gingen, mussten immer wieder zusehen, wie die Lebensmittelpreise fast schon explodierten.

Penny, Kaufland und Co.: Kunden können sich freuen

Und das änderte sich auch zum Weihnachtsgeschäft nicht. Doch jetzt beginnt der alljährliche große Sales-Verkauf. Kurz vor der neuen Frühjahrskollektion gibt es viele Händler, die Platz im Lager machen und die Winterware abverkaufen. In einigen Geschäften liefen die Geschäfte allerdings schleppen und da können Verbraucher nun auf viele Schnäppchen-Angebote hoffen.

Laut „Focus Online“ sind sogar Rabatte von bis zu 60 Prozent möglich. So können Verbraucher sich freuen, dass es bei Kalendern, Schuhen, Stiefeln, Mäntel, Winterjacken, Winterunterwäsche, Pullover, Wollprodukte, Weihnachtsdeko, Sportware wie Ski, Fußball und Basketball, Smartphone-Endgeräte, Fernseher, Spielzeug und Spielekonsolen Preissenkungen geben wird.

DAS wird im Januar günstig

Und wer sogar noch mehr Geld sparen will, sollte Gutscheine, Bonuskarten oder Mitgliedschaften bei den Händlern nutzen, da in vielen Fällen der ohnehin schon rabattierte Preis sogar noch mehr weiter sinkt. Und auch Schokolade, Süßwaren, Wein und Champagner werden ab Januar günstig. Diese Produkte waren im November besonders teuer.

Außerdem ist es vielen Kunden zu empfehlen, im Januar und Februar auf Sommerware zu achten. In den beiden Monaten sind beispielsweise Koffer, Badesachen, Fahrradzubehör und Gartenmöbel günstig. Ab April werden diese Produkte wieder teurer.