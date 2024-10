Penny: Kundin nach Einkauf fassungslos – „Wo soll das noch enden?“

Mal eben schnell in den Discounter oder Supermarkt, um den Einkauf zu erledigen. Aber mal eben schnell kann im Jahr 2024 auch mal eben teuer werden. Das Empfinden hat zumindest eine Penny-Kundin.

Denn als sie alles Nötige in ihren Einkaufswagen gepackt hat, folgt an der Penny-Kasse der Schock. Als sie kurz darauf auf den Kassenbon schaut, traut sie ihren Augen nicht. Vor ein paar Jahren war der Preis doch noch deutlich niedriger.

Penny-Kundin schockiert über Kassenbon

Seit der Corona-Pandemie, dem Ukraine-Krieg und der Inflation sind manche Lebensmittel zu einem regelrechten Luxusgut geworden. Inzwischen ist der Restaurant-Besuch nicht nur deutlich teurer, sondern auch der Einkauf für ein leckeres Abendessen für Zuhause. „Es will mir nicht in den Kopf gehen, dass ich für die paar Sachen 25.34€ bezahlt habe. Wo soll das noch enden?“, lässt eine Penny-Kundin deshalb ihren Frust bei „Threads“ freien Lauf.

Für einen Mix aus Haushaltsware, Gemüse, Aufschnitt und ein paar anderen Artikeln muss die Frau rund 25 Euro zahlen. Der Blick in den Einkaufswagen sieht tatsächlich recht spärlich aus. Den Kassenbon liefert sie im Nachgang als Beweis. 14 Artikel machen das Endergebnis aus, darunter unter anderem Bio-Gemüse wie Zuccini, Schlagsahne oder auch Gouda Käse. Am teuersten sind die Eier aus Bodenhaltung für 3,29 Euro.

Trotz Angeboten und Eigenmarken

Einige User schreiben unter dem Beitrag, dass vor allem die Bio-Produkte so ins Geld gehen könnten. Eine Frau gibt auch den Tipp wöchentliche Coupons und die App zu nutzen, um Rabatte zu kriegen. Doch die Penny-Kundin verweist darauf, dass sie bereits darauf geachtet habe. „Hab noch so billig wie geht + Angebote eingekauft“, versichert sie.

Das bestätigt auch ein aufmerksamer anderer Verbraucher: „Und es sind ja nicht einmal Marken Produkte. Alles Eigenmarken. Und trotzdem so teuer.“ In der Tat wurde an vielen Preisschrauben in den letzten Monaten nach oben gedreht, doch das geht auch in die andere Richtung. Viele Supermärkte und Discounter senken die Preise nun für bestimmte Artikel auch wieder deutlich (hier mehr dazu).