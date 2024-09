Penny-Kunden schauen bei Produkten genauer hin – und kippen vom Stuhl

Wer dieser Tage durch eine der über 2.100 Penny-Filialen in Deutschland, muss beim Blick in die Regale womöglich zweimal hinsehen – obwohl die Discounter-Kette es deutlicher wohl kaum hätte machen können.

Denn so eine Aktion hat es bei Penny bislang noch nicht gegeben – und wohl auch bei keinem anderen Supermarkt. Kunden werden von dieser Nummer förmlich erschlagen.

Penny führt „kleine Preise“ ad absurdum

Der frühere Discounter „Plus“ hat sie einst in der Werbung groß gemacht, „die kleinen Preise“. Als niedliche Comic-Figuren wandelten sie in den Spots des mittlerweile von der Bildfläche verschwundenen Discounters über die Mattscheibe. Jetzt hat Penny das Thema neu aufgegriffen und seine kleinen Preise auf die ganz große Bühne gehoben.

„Mit der Aktion ‚Kleine Preise ganz groß‘ bringen wir erstmals den Preis auf die Verpackung“, erklärt Dr. Jan Flemming, Geschäftsleiter Marketing bei Penny. „Wir haben die kleinen Preise dort inszeniert, wo sie gut auffallen, aber wo man sie am wenigsten erwartet: auf der Verpackung selbst“, ergänzt Christoph Everke. Der Kreativgeschäftsführer von Serviceplan NEO in München findet: „Eine Lösung, die ins Auge springt – und dabei auch noch gut aussieht.“ Und so sieht das Ganze aus:

Penny bringt eine Sonder-Edition seiner Eigenmarke in die Regale. Foto: PENNY Markt GmbH

Limitierte Aktion bei Penny

Das überdimensionale Preis-Design ist allerdings nicht auf allen Produkten bei Penny zu finden. Sondern nur auf fünf ausgewählten Klassikern: Haferflocken, Toast, Salz, Chips und Mayonnaise. Und diese finden Kunden ab Montag (2. September) in den Regalen.

Vier Wochen lang soll die Sonder-Edition in den Regalen bei Penny zu finden sein und das Eigenmarke-Sortiment des zu Rewe gehörenden Discounters pushen. Größere Aufmerksamkeit hätte man den kleinen Preisen wohl kaum geben können.