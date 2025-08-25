Penny zieht Schlussstrich – Discounter-Kunden haben keine Lust mehr

Penny-Stammkunden schätzen am Laden ihrer Wahl die klassischen Discounter-Vorteile: Eine große Auswahl an Lebensmitteln und Produkten des täglichen Gebrauchs – und das meist zu billigeren Preis als bei der Konkurrenz.

Doch nun müssen sich die vielen Penny-Kunden auf eine große Änderung einstellen – es geht um einen bekannten Service. Und genau damit ist jetzt Schluss: Die Discounter-Kette zieht einen klaren Schlussstrich.

Lieferservice bei Penny – Kunden müssen sich umstellen

Denn wer bisher gern vom Sofa aus bei Penny bestellt hat, muss künftig wieder selbst zur Filiale. Der Discounter hat seine Lieferkooperationen eingestellt. Grund dafür offenbar, dass das Interesse der zahlreichen Penny-Kunden am Lieferservice einfach viel zu gering war.

Penny hatte in den letzten Jahren mit Anbietern wie Bringoo und Wolt zusammengearbeitet, um Einkäufe direkt zur Haustür zu bringen. Doch diese Partnerschaften sind wohl jetzt beendet. Und auch Pläne für einen Abholservice wurden schon vor einiger Zeit auf Eis gelegt.

Rückgang zum klassischen Einkaufsverhalten

Ein Sprecher betont nun gegenüber der „Lebensmittel Zeitung“, dass die Nachfrage nach der Corona-Zeit deutlich gesunken sei. Viele Kundinnen und Kunden kehren seither zu ihrem gewohnten Einkauf im Markt zurück – auch, weil das Filialnetz engmaschiger und die Öffnungszeiten kundenfreundlicher seien.

